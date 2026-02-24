동두천시, 2027년 국비 확보·지역 현안 해결 총력…국회와 전방위 공조 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시-김성원 의원, 2027년 국비 확보 ‘원팀’ 가동

박형덕 시장 "동두천 75년 희생, 국비로 보답 받아야"

경기 동두천시는 지난 23일 국회의원회관에서 김성원 국회의원과 '2027년도 국비 확보 및 주요 현안 건의를 위한 실무협의회'를 열고 지역 발전을 위한 전방위적인 국비 확보 체제에 돌입했다고 24일 밝혔다.

동두천시가 지난 23일 국회의원회관에서 김성원 국회의원과 '2027년도 국비 확보 및 주요 현안 건의를 위한 실무협의회'를 열고 있다. 동두천시 제공

이번 협의회는 지방재원만으로는 대규모 숙원사업 추진에 한계가 있다는 판단에 따라 마련됐다. 시는 지역 도약을 위해 중앙정부와 국회의 도움이 무엇보다 중요하다고 보고, 선제적으로 국회와의 유기적인 공조 체계 구축에 나섰다.

이날 회의에서는 2027년도 국비 지원이 필수적인 핵심 사업을 의원실에 전달하고 구체적인 예산 확보 전략을 심도 있게 논의했다. 주요 건의 사업은 시민 생활과 직결된 기반시설 확충에 초점을 맞췄다. 원도심 노후 가로환경 개선과 주거 쇠퇴 지역 기반시설 조성을 위한 정주 여건 개선 사업, 하천 오염 방지를 위한 기초 하수도 시설 정비, 관광지 확대 개발에 대비한 교통·주차 인프라 확충 등이 포함됐다.

아울러 시는 반환공여구역 개발과 인구감소지역 재지정 대응을 최우선 현안으로 제시했다. 동두천시는 지난 75년간 시 면적의 42%를 미군 공여지로 제공해 왔으며, 이로 인한 연간 경제적 손실이 5278억원 이상이라고 설명했다. 이에 캠프 북캐슬과 캠프 모빌의 우선 반환과 국가 주도의 반환·개발 전담기구 설치, 특별법 개정 등을 건의했다.

또한 미군부대 이전 여파로 가파른 인구감소를 겪고 있는 만큼 하반기 인구감소지역 재지정 평가에서 최근 5년간 인구 증감률에 대한 가중치 부여와 함께 동두천시의 특수한 여건과 높은 폐업률 등을 보완 지표로 반영해 줄 것을 적극 요청했다.

박형덕 동두천시장은 "국비 확보는 우리 시의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제"라며 "바쁘신 의정활동 중에도 자리를 마련해 주신 지역구 국회의원님께 깊은 감사를 드린다"고 밝혔다. 이어 "시민의 삶의 질 향상과 우리 시의 지속 가능한 발전을 위해 국비 확보와 현안 해결에 적극적인 지원을 부탁드린다"고 말했다.





이에 김성원 국회의원은 "동두천의 현안 해결과 도약을 위해 시와 국회가 긴밀히 협력해야 한다"라며 "건의된 핵심 예산 사업들과 공여지 반환 등 지역 생존이 걸린 숙원사업들이 정부 정책과 예산안에 빠짐없이 반영될 수 있도록 동두천시와 완벽한 '원팀'이 되어 국회 차원의 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 화답했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

