안귀령 고발한 전한길·김현태 "총기 뺏으려해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 영등포경찰서에 고발장 제출

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨 등이 12·3 내란 사태 당시 계엄군의 총구를 잡은 안귀령 청와대 부대변인을 군용물강도미수 등 혐의로 경찰에 고발했다. 안 부대변인 쪽은 "허위사실 유포와 근거 없는 고발이 지속되면 법적 조처를 검토하겠다"고 밝혔다.

한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨와 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)이 24일 서울 영등포경찰서 민원실 앞에서 안귀령 대통령실 부대변인에 대한 고발장을 들어 보이고 있다. 연합뉴스

AD

이들은 24일 이들은 안 부대변인이 비상계엄 당시 국회 경내에 진입해 작전을 수행하던 군인의 총기를 탈취하려 했다며 군용물강도미수, 특수강도미수, 특수공무집행방해 등 5가지 혐의가 있다고 주장했다.

당시 안 부대변인은 국회의사당에 진입한 계엄군을 향해 "부끄럽지도 않냐"고 소리치며 계엄군의 총구를 잡아 거칠게 흔들었다.

전씨는 "안 부대변인 주변 인물들이 함께 움직이며 도우려는 모습도 확인된다"며 "단순한 항의나 우발적 접촉이 아니라 역할 분담을 통한 총기 탈취 시도"라고 주장했다.

안귀령. 연합뉴스

안 부대변인 측은 이날 입장을 내고 "군용물강도미수 등 5가지 혐의들은 사실관계와 법리 양면에서 성립하기 어렵다"며 "내란 옹호 행위에 대해서는 필요시 무고 등 법적 조치를 검토할 것"이라고 했다.

안 부대변인의 법률대리인인 양성우 변호사는 "계엄군이 안 부대변인의 팔을 붙잡고 강제로 끌어내고 총구를 들어 위협한 것이 선행 행위로, 안 부대변인은 물리적 위협에 스스로를 방어한 것에 불과하다"며 "이를 의도적으로 왜곡해 피해자를 가해자로 둔갑시키려는 시도는 용납하기 어렵다"고 설명했다.

그러면서 "허위사실 유포와 근거 없는 고발을 통한 내란 행위 옹호 시도가 계속된다면 무고, 명예훼손 등 혐의로 법적 조치를 검토할 수밖에 없다"고 덧붙였다.





AD

한편, 전씨는 다음 달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 개최할 예정이던 이른바 '전한길 콘서트'가 김동연 경기도지사의 개입으로 취소됐다며 법적 조치를 예고했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>