132㎝·45㎏ 어린이 "좋아요 수만큼 줄넘기" 약속…180만개 받고 '화들짝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학교 과제로 줄넘기…폭발적 반응에 "당황"

"건강 위해 줄넘기 계속 시킬 것"

중국의 한 7세 소년이 '영상 좋아요 수만큼 줄넘기'를 하기로 한 아버지와의 약속으로 온라인에서 주목을 받고 있다. SCMP

AD

중국의 한 소년이 영상 '좋아요' 수만큼 줄넘기를 하기로 부모님과 약속했다가 180만개가 넘는 '좋아요'를 받아 화제다.

22일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 장쑤성에 거주하는 별명 '탕두'의 사연이 현지 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼지고 있다.

탕두는 키 132㎝에 체중 45㎏으로, 또래 평균에 비해 체격이 큰 편이다. 중국 국가보건위원회 기준에 따르면 7세 남아의 평균 몸무게는 19~26㎏ 수준으로 알려졌다.

겨울방학을 맞아 산둥성 린이에 있는 부모를 찾은 소년은 학교 과제로 하루 100회 줄넘기를 해야 한다는 사실을 아버지에게 알렸다. 아버지는 탕두에게 0.5㎏ 감량할 때마다 10위안(약 2100원)을 주겠다고 약속했다. 다만 탕두가 체중이 늘면 0.5㎏ 증가할 때마다 아버지에게 10위안을 지불해야 했고, 이에 동의했다.

다음 날, 아버지는 또 다른 영상을 공유하며 아들에게 영상에 달린 '좋아요' 수에 따라 뛰고 싶은지 물었다. 탕두는 이 새로운 동기 부여 방식에 동의했다.

그러나 영상이 공개된 다음 날인 2월 10일 '좋아요' 수가 180만개에 달하면서 폭발적인 반응을 기록했다. 최근 공개된 영상에서 아버지는 "탕두가 아직도 나를 아버지로 생각하는지 잘 모르겠다"라고 농담하면서 "아들의 건강을 위해 계속 줄넘기를 하도록 지도할 것이다. 또 아들이 약속은 반드시 지켜야 한다는 것을 이해했으면 좋겠다"고 말했다.





AD

중국 누리꾼들은 "오늘 기분이 좀 안 좋았는데, 그가 백만 번이나 줄넘기를 해야 한다는 걸 보고는 웃음을 참을 수가 없었다", "인터넷 사용자들, 정말 잔인하다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>