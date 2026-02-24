코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기관 순매수

외국인·개인 순매도 흐름 막아

코스피 지수가 종가 기준 역대 최고치인 5960선으로 마감했다. 코스닥 지수도 상승세로 마감했다.

24일 코스피는 전일 대비 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64로 거래를 마쳤다. 이는 사상 최고치다. 이날 거래량은 15억8955만주, 거래대금은 30조7324억7600만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 기관이 2조5086억9600만원을 순매수한 반면, 외국인과 개인은 각각 2625억4800만원, 2조3458억7000만원을 순매도했다.

업종별로 살펴보면 금속(4.59%), 전기·전자(4.19%), 제조(3.07%), 화학(2.62%) 등이 상승했다. 반면 보험(-3.5%), 증권(-2.61%), 금융(-0.66%) 등 금융 관련 주식이 하락세를 보였다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. SK스퀘어가 전장 대비 6.9% 올라 상승 폭이 가장 컸고 뒤이어 SK하이닉스(5.5%), LG에너지솔루션(4%), 삼성전자(3.6%), 셀트리온(2.2%) 등도 상승 마감했다. 삼성생명(-2.8%), 한화오션(-2.7%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 13.01포인트(1.13%) 오른 1165.0에 마감했다. 거래량은 13억1362만1000주, 거래대금은 13조2828억8800만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로 외국인과 기관이 각각 880억2400만원, 1640억3200만원 순매도한 반면 개인은 2991억9900만원 순매수했다.

시가총액 상위권 종목도 대부분 상승했다. 이오테크닉스(4.7%), 레인보우로보틱스(4.6%), 원익IPS(2%), 에코프로비엠(1.6%), 보로노이(1.4%) 등이다. 반면 케어젠(-6.1%), 클래시스(1.7%), 등은 약세로 장을 마감했다.





한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.5원 오른 1442.5원에 마감했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

