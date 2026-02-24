부산시교육청, 서부산권 교육여건 개선 ‘속도’… 통학버스 운행·학교 신설 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강서구 학생 통학시간 20분 단축 기대



명지·에코델타시티 과밀 해소 박차

부산시교육청(교육감 김석준)이 대중교통 불편과 과밀학급 등으로 상대적으로 열악한 교육 여건에 놓인 서부산권 학생들을 위한 지원 대책을 마련하고 본격 추진에 나선다.

김석준 부산교육감이 서부산권 통학버스 탑승을 안내하고 있다. 부산교육청 제공

AD

시 교육청은 대중교통이 불편한 강서구 학생들을 위해 오는 3월부터 '부산시교육청 학생 통학버스'를 운영한다고 24일 전했다. 이에 앞서 이날 오전 강서구 지사중학교에서 김석준 교육감이 직접 참여한 가운데 통학버스 사전 점검을 겸한 시승식이 열렸다.

행사에는 교육감과 학교 관계자, 학부모 등 30여 명이 참석해 실제 이동 경로와 소요 시간을 점검했다.

강서구 지사동은 대중교통 환경이 열악해 학생들의 등교 시간이 50분 이상 소요돼 왔다. 시 교육청은 통학버스를 직접 운영해 통학 시간을 20분 이상 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다음 달 3일부터 본격 운행에 들어가는 통학버스는 등교 시간대 총 4대가 투입된다. 지사동에서 출발해 경일고, 부산남고등학교, 명호고 순으로 운행하며, 약 130여명의 학생이 이용할 것으로 예상된다.

명지국제신도시와 에코델타시티 등 강서구 일대의 과밀학급 해소를 위한 대책도 병행 추진한다. 강서구 초등학교 과밀학급 비율은 2021년 42.4%에서 2025년 0.5%로 대부분 해소됐지만, 중·고등학교는 일정 기간 과밀이 지속될 것으로 전망된다.

이에 시 교육청은 명지국제신도시 중·고교 과밀 해소를 위해 올해 부산남고를 기존 영도구에서 강서구로 이전 개교하고, 2027년에는 (가칭) 명지3중을 신설할 예정이다. 2029년 명지국제신도시 2단계 입주 시기에 맞춰 유치원·초등학교·중학교 각 1교를 개교하고, 고등학교 추가 설립을 위해 상반기 중 교육부 중앙투자심사도 준비 중이다.

에코델타시티 지역도 공동주택 입주 일정에 맞춰 유치원·초등학교·중학교를 순차적으로 설립·운영하고 있으며, 다음 달에는 유치원 2곳과 초등학교 1곳, 특수학교 1곳이 개교를 앞두고 있다. 시 교육청은 2029년까지 이 지역에 총 8개 학교를 추가 설립해 적정 학생 배치를 통한 양질의 교육환경을 조성할 계획이다.





AD

김석준 교육감은 "통학 여건이 열악한 지역 학생들의 이동 부담을 덜어주고, 선제적 학교 설립을 통해 명지와 에코델타시티의 교육 여건을 개선하겠다"며 "학생을 최우선으로 하는 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산시교육청이 서부산권 통학버스 시승식을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산시교육청 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>