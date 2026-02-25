[2026 아시아펀드대상]자산운용사, 혁신상품으로 자본시장에 기여

올해 17회째를 맞이하는 '2026 아시아펀드대상'은 펀드시장 발전을 위해 노력하는 금융기관을 격려하고 앞으로 나아갈 혁신의 방향을 모색하기 위해 제정됐다. 아시아경제는 지난해 양호한 수익률을 기록한 펀드 상품을 종합적으로 평가했으며 시장을 선도하는 성과를 낸 펀드 상품과 운용사를 선정해 시상했다.

지난해 국내 펀드 순자산은 1376조3000억원으로 전년 대비 25.3% 증가했다. 전체 펀드시장으로 약 168조9000억원이 순유입됐고 모든 펀드 유형에서 순자산 증가가 나타났다. 특히 상장지수펀드(ETF) 순자산총액은 297조1000억원으로 전년 말 대비 71.2% 성장했다. 퇴직연금 시장이 성장하는 가운데 개인의 자산관리 수요가 더해지면서 타깃데이트펀드(TDF) 시장도 빠르게 성장하고 있다. 국내 대표 운용사들은 금융 트렌드와 소비자의 니즈를 파악해 자산을 증식하는 데 기여할 수 있는 새로운 상품들을 발 빠르게 선보였다.

2026 아시아펀드대상의 주인공인 대상의 영예는 미래에셋자산운용에게 돌아갔다. 국내는 물론 전 세계 ETF 시장에서 명실상부한 글로벌 자산운용사로 자리잡고 있다. ETF, 연금 등 전 부문의 고른 성장을 통해 운용자산 500조원 시대를 열었다. 전 세계에서 활약하고 있는 미래에셋만의 탄탄한 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 자산배분을 진행하고 인공지능(AI) 활용뿐만 아니라 다양한 투자수단을 활용하는 역량을 갖추고 있다는 평가를 받았다.





코스피가 사상 처음으로 5000선을 돌파해 '육천피'를 향해 가는 등 역대급 증시 활황 속에서 금융당국과 금융투자협회, 자산운용업계는 자본시장 활성화에 기여하기 위한 노력을 아끼지 않고 있다. 아시아펀드대상을 통해 우수한 성과를 낸 자산운용업계가 더욱 성장하고 지난해 성과가 미흡했던 운용사가 더욱 분발할 것으로 기대한다.





