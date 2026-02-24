〈스마트도시 구미〉 아이디어 공모전 3월 20일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 아이디어로 여는 스마트도시

교통·에너지·환경·도시관리 4개 분야

실행 가능한 스마트서비스 발굴

최우수 100만원 등 총 270만원 시상

정책·공모사업 연계 추진

경북 구미시가 24일 시민이 직접 체감하는 도시문제를 정책으로 전환하기 위해 3월 20일까지 「스마트도시 구미」 아이디어 공모전을 개최한다고 밝혔다.

공모 분야는 ▲교통 ▲에너지·환경 ▲시킨 편의 ▲도시관리(데이터 활용) 등 4개 부문으로, 누구나 참여해 지역 특성을 반영한 창의적이고 실행 가능한 스마트서비스 아이디어를 제안할 수 있다.

접수된 아이디어는 창의성, 기대효과, 공공성, 실현 가능성, 지속가능성을 종합적으로 평가해 외부 전문가 중심의 심사위원회 검증을 거쳐 4월 중 최종 결과를 발표할 예정이다.

선정된 아이디어는 최우수 1명 100만원, 우수 1명 70만원, 장려 2명 각 50만원 등 총 270만원의 상금과 상장이 수여되며, 시상금은 지역경제 활성화를 위해 전액 구미사랑상품권으로 지급된다.

구미시는 우수 아이디어가 정책화와 사업화로 이어질 수 있도록 관련 부서와 적극적으로 검토하고, 향후 스마트도시 관련 공모사업과 연계 추진할 계획이다.





김장호 구미시장은 "스마트도시는 기술이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 정책에서 완성된다"며 "이번 공모전이 시민이 정책 설계의 주체로 참여하는 계기가 되길 바라며, 제안된 아이디어가 실제 변화로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

