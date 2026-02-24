조국혁신당, 강선우 체포동의안 '찬성 표결 권고' 당론

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"돈 공천, 매우 중대한 문제"



조국혁신당이 24일 국회 본회의에서 처리될 강선우 무소속 의원의 체포동의안 표결에 '찬성 표결 권고'를 당론으로 정했다고 밝혔다.

백선희 혁신당 원내대변인은 이날 국회에서 의원총회 직후 기자들과 만나 "이 사안은 돈 공천이라는 매우 중대한 문제"라며 "강 의원 체포동의안과 관련해 권고적 당론으로 찬성 의결했다"고 전했다.

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모 씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 2026.2.3 kjhpress@yna.co.kr(끝)

권고적 당론은 찬성 표결을 강제하지는 않되 당의 방향성을 권고한다는 의미다.

앞서 조국혁신당은 진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보개혁 3당과 연합해 돈 공천을 막기 위한 공직선거법·정치자금법 개정안을 공동발의한 바 있다. 돈 공천 시 당사자의 피선거권을 20년간 박탈하고, 금품 수수로 공직선거법 위반 확정판결을 받을 경우 소속 정당에 지급된 보조금의 5% 회수하는 내용이 골자다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다. 혐의가 불거지자 더불어민주당은 강 의원을 제명했다.





앞서 민주당은 강 의원 체포동의안 표결과 관련해 당론을 정하지 않고 의원 자율에 맡긴다고 방침을 정했다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

