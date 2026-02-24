동국제약, 로렐린데포주 3개월 제형 3상 완료

전립선암 치료제…내년 발매 목표
동국제약은 장기지속형 전립선암 치료주사제 로렐린데포주 3개월 제형(DKF-MA102)의 3상 임상시험을 완료했다고 24일 밝혔다.
올해 임상시험 결과보고서를 완료하고 품목허가를 순차적으로 진행, 내년에 발매한다는 목표다.
로렐린데포주는 류프로렐린 성분으로 성선자극호르몬의 분비를 억제해 혈중 테스토스테론, 에스트로겐을 감소시킨다. 전립선암 외에도 자궁내막증, 성조숙증 등 호르몬과 관련한 질환의 치료제로 쓰인다.
이번 3개월 제형 주사제는 동국제약의 마이크로스피어(미립구) 제제기술을 기반으로 한다. 기존 국내 판매 중인 류프로렐린 11.25㎎의 3개월 제형 주사제 제품은 1개로, 이번 제품이 출시되면 시장 입지를 확대할 수 있을 것으로 회사는 보고 있다. 국내 류프로렐린 제재 시장규모는 약 800억원이다.
동국제약 관계자는 "로렐린데포주의 3개월 제형이 출시된다면 환자들의 투약 편의성 및 삶의 질이 대폭 개선될 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
