장동혁, '위기론' 吳에 "정확한 진단아냐…서울 비전·미래 제시해야"

장동혁 국민의힘 대표는 24일 절윤(絶尹) 없이 6·3 지방선거 승리는 어렵다는 오세훈 서울시장의 주장과 관련 "문제의 원인을 정확하게 진단하고 있는 것인지 이해하기 어렵다"면서 "서울시를 어떻게 바꿀지에 대한 비전을 마련하는 데 집중하는 것이 필요한 시기"라고 말했다.

장 대표는 이날 오전 채널A '라디오쇼 정치시그널'에 출연해 "더불어민주당은 대구·경북을 제외하고 모두 이기겠다고 하고 있는데, (오 시장은) 우리는 대구·경북을 제외하고 모두 질 것이라는 민주당에 호응하는 발언을 하면서 선거에 이길 수 있겠느냐"면서 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 입장발표를 하고 있다. 2026.2.20 강진형 기자

앞서 오 시장은 전날 한 방송에 출연해 "(노선 전환이 없다면) 2018년 지방선거와 유사한 결과가 나오지 않을까 하는 게 대부분 전문가의 시각"이라며 "저도 위험하다"라고 밝힌 바 있다.

장 대표는 이와 관련 "위기감을 표현하는 자체가 나쁘다고 생각하지 않는다"면서도 "당에서 공천받아 오래 정치를 했고 서울시장에 5번 도전하고 있는 분이 당원에게 그런 절망적인 얘기를 할 필요가 있는지 의문"이라고 했다.

장 대표는 이어 절연 요구와 관련해 "과거에 머무르는 것은 더불어민주당이 파놓은 프레임"이라면서 "국민들은 어려운 민생에 어떤 해결 방안을 가졌는지 답을 원하고 있다. 이에 답하는 것이 정치적 효능감을 느끼게 하는 것"이라고 했다.

또 장 대표는 "서울의 경우 여론조사를 보면 여당 견제론과 현역 광역자치단체장 지지율을 놓고 볼 때 우리가 어떤 부분에서 미흡했기에 이런 결과가 나오는지 고민해야 할 것"이라면서 "현재로선 (오 시장이) 가장 경쟁력이 있는데, 지금은 서울시를 어떻게 바꿀지에 대한 비전과 그림을 제시하는 데 집중하는 것이 필요한 시기"라고 했다.

장 대표는 이어 서울, 부산 등지에 일부 현역의원이 출마 할 가능성이 제기되는 데 대해 "현역 단체장이나 현역 의원이 어느 정도의 경쟁력을 갖추고 있는 만큼, 서울이든 부산이든 현역들이 적극적으로 출마하는 것에 대해선 긍정적으로 생각한다"면서 "파격적이고 새로운 경선 방식을 도입해 국민의힘이 정말 달라지려 하는구나, 이기려 하는구나 체감할 수 있도록 경선이 이뤄지길 바란다"고 했다.





배현진 의원에 대한 징계안 논의와 관련해선 "배 의원 문제는 국민의힘이 아동 인권을 어떻게 바라보는지에 대한 답을 하는 것"이라면서 "이 문제를 다시 거론하거나 최고위원회의에서 논의할 일은 없을 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

