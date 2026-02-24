관광공사, 한국관광 데이터랩 전면 개편…AI 해설사 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 분석·결제 데이터 확충

지자체·업계 실무 활용도 강화

한국관광공사는 관광특화 빅데이터 플랫폼 '한국관광 데이터랩'을 개편하고, 인공지능(AI) 기반 해설 서비스를 도입했다고 24일 밝혔다.

한국관광공사 사옥 전경. 사진 한국관광공사

이번 개편의 핵심은 AI 기술과 신규 데이터를 결합해 분석 범위를 넓히고, 지방자치단체와 관광업계가 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무형 서비스를 강화하는 데 있다.

새롭게 선보인 AI 해설사 'AI See'는 방대한 관광 데이터를 분석해 발생 원인 추정, 핵심 요약, 전략적 시사점까지 종합적으로 제시한다. 단순 통계 제공을 넘어 데이터를 '이해 가능한 정보' 형태로 전달하는 것이 특징이다. 관광공사는 시범 운영을 거쳐 적용 메뉴를 순차적으로 확대할 계획이다.

데이터 구성도 한층 정교해졌다. 지역화폐와 간편결제 데이터를 추가해 내국인의 지역별 관광 소비 흐름과 외국인의 국적·지역별 소비 비중, 관광업종 분포를 보다 세밀하게 파악할 수 있도록 했다. 이동통신과 신용카드 데이터는 성·연령대별로 세분화해 방문자 특성과 소비 변화 추이를 분석할 수 있다.

기존 서비스의 기능도 고도화됐다. 행사·축제 분석 서비스에는 비교 기간 설정과 경제적 파급효과 분석 기능이 추가돼 축제 전후 방문자 수와 소비액 변화를 체계적으로 비교할 수 있다. 이를 통해 지자체의 데이터 기반 관광 정책 수립을 지원한다는 설명이다.

이와 함께 K-컬처 관련 글로벌 소셜미디어 분석 서비스도 새롭게 도입됐다. 방한 외래객의 한류 체험 활동과 관련한 국가별·키워드별 언급량 추이를 월 단위로 확인할 수 있다.





이미숙 관광공사 관광데이터허브팀장은 "AI 해설사는 단순한 정보 전달을 넘어 데이터 속 맥락을 읽어주는 파트너 역할을 할 것"이라며 "AI 기술을 적극 활용해 누구나 관광 데이터의 가치를 쉽게 활용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

