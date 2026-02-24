충남콘텐츠진흥원, 천안 복합형 스타트업파크 입주기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경 모빌리티·디지털헬스케어·ICT·ESG 등 7년 이내 기업 대상…3월 9일까지 접수

충남콘텐츠진흥원이 2026년 상반기 '충남 천안 복합형 스타트업 파크'에 입주할 신규 스타트업을 공개 모집한다고 24일 밝혔다. 접수 마감은 오는 3월 9일까지다.

모집 대상은 창업 7년 이내 기업으로 ▲친환경 모빌리티 ▲미래정밀의료(디지털 헬스케어 등) ▲ICT(빅데이터·인공지능·비대면 플랫폼 등) ▲ESG 분야에서 사업 아이템과 수행 역량을 갖춘 기업이다. VA·AC 투자 유치 기업과 성장기업, 기업부설연구소 보유 기업 등도 지원할 수 있다.

이번 모집은 성장 단계별 맞춤형 보육을 통해 유망 스타트업을 발굴·육성하기 위한 프로그램의 일환이다. 선정은 별도 평가를 거쳐 이뤄진다.

선정된 기업에는 회의실·교육실·다목적실 등 공용공간을 무상 제공하고, 책상·의자·캐비닛 등 기본 사무가구도 지원한다. 스타트업 육성 프로그램과 네트워크 활동 참여 기회도 주어진다.

김곡미 원장은 "유망 스타트업들의 적극적인 참여를 기대한다"며 "이번 상반기 모집이 도내 창업 생태계에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.





자세한 사항은 진흥원 홈페이지와 이노스트 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

