금강제화, '리갈 201S 젠틀스퀘어' 무신사에서 20% 특별 할인

클래식 감성에 스퀘어 토 더한 현대적 실루엣…총 8개 모델 구성



클래식 구두 브랜드 금강제화의 베스트셀러 '리갈 201'을 현대적으로 재해석한 '리갈 201S 젠틀스퀘어(GENTLE SQUARE)' 라인이 무신사에서 2월 말까지 20% 특별 할인 혜택으로 판매한다.

리갈 201S 젠틀스퀘어는 기존 리갈 201이 지닌 정통 클래식 무드를 유지하면서도, 최근 트렌드를 반영한 스퀘어 토 라스트를 적용해 보다 젠틀하고 세련된 실루엣을 완성한 라인이다. 단정한 수트 스타일은 물론 세미캐주얼 룩까지 자연스럽게 어우러지는 점이 특징이다. 라인업은 브라운과 블랙 2가지 컬러와 플레인, 유팁, 왈라비, 로퍼 4가지 스타일로 구성된 총 8개 모델로, 취향과 스타일에 따라 폭넓은 선택이 가능하다.

금강제화의 리갈 201S 제품 라인업(플레인·U팁·왈라비·로퍼)

소재는 유연하면서도 내추럴한 광택감을 지닌 소가죽을 사용해 제작됐다. 착화와 함께 자연스럽게 길들여지며 가죽 본연의 깊이 있는 질감을 더해간다. 내부에는 천연 소가죽 인솔을 적용해 땀 흡수와 건조가 용이하도록 했다. 장시간 착화 시에도 쾌적함을 유지할 수 있도록 실용성을 고려했다. 아웃솔에는 이태리 엑스트라라이트(EXTRALIGHT) 소재를 적용해 가벼우면서도 안정적인 착화감을 제공한다. 논슬립 및 내마모 기능이 우수하며, 이중 웰트 구조를 더해 디자인적 볼륨감과 견고함을 동시에 확보했다.





금강제화 관계자는 "클래식의 헤리티지를 유지하면서도 트렌드를 반영한 젠틀스퀘어 라인을 무신사에서 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있는 기회"라며 "정장화 슈즈를 찾는 고객들에게 스타일과 착화감을 균형 있게 제안하는 제품이 될 것"이라고 말했다.





