메르세데스-벤츠 코리아, 신규 트림 'EQE 350+ SUV' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1회 충전 주행거리 467㎞

메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 전기 SUV 모델 '메르세데스-벤츠 EQE SUV'에 신규 트림인 'EQE 350+ SUV'를 국내 시장에 출시한다고 24일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 EQE SUV는 메르세데스-벤츠의 전기차 전용 아키텍처인 'EVA2'를 기반으로 개발된 모델이다.

새롭게 선보이는 'EQE 350+ SUV'는 기존 라인업에서 사륜 구동 모델이었던 'EQE 350 4MATIC SUV'를 대체하는 후륜 구동 모델이다.

메르세데스-벤츠 EQE 350+ SUV. 메르세데스-벤츠 코리아

AD

이번 트림 개편을 통해 2026년식 EQE SUV는 높은 효율성과 긴 주행거리를 제공하는 후륜 구동 모델 ▲EQE 350+ SUV, 강력한 퍼포먼스를 갖춘 사륜 구동 모델 ▲EQE 500 4MATIC SUV 총 두 가지 트림으로 운영된다.

특히 'EQE 350+ SUV'는 국내 인증 기준 1회 충전 주행 거리 467㎞로 EQE SUV 라인업 가운데 가장 긴 주행 거리를 제공해 높은 효율성을 구현했다. 또한 메르세데스-벤츠 코리아는 국내 고객들이 선호하는 옵션을 구성해 전반적인 상품 경쟁력을 한층 강화했다.

먼저 주행 편의성과 안전성을 높이는 다양한 사양을 기본으로 갖췄다. ▲에어매틱 서스펜션부터 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스 ▲디지털 라이트와 ▲360° 카메라가 포함된 주차 패키지 등이 적용됐다.

또▲공기 청정 패키지 ▲앞좌석 열선 및 통풍 시트 ▲뒷좌석 열선 시트 ▲4존 온도 조절 시스템 등 국내 고객들에 선호하는 다양한 편의 사양들도 적용했다.





AD

실내는 12.3인치 와이드스크린 콕핏과 12.8인치 OLED 센트럴 디스플레이를 통해 직관적인 조작 환경을 구현했다. 1열과 2열의 시트 헤드룸은 모두 1000㎜ 이상으로 넉넉한 공간을 제공하며, 뒷좌석은 4:2:4 비율로 분할 폴딩이 가능하다. 트렁크는 520ℓ의 기본 용량과 함께 2열 폴딩 시 최대 1675ℓ의 적재공간을 갖췄다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>