[특징주]온코닉테라퓨틱스, 네수파립 美 FDA 지정 소식에 29% ↑

온코닉테라퓨틱스 주가가 항암신약 후보 '네수파립(nesuparib)'의 미국 식품의약국(FDA) 희귀의약품 지정(ODD) 소식에 29%대 강세를 보이고있다.

24일 오전 9시 23분 기준 온코닉테라퓨틱스 주식은 전 거래일 대비 29.98%(5870원) 오른 2만5450원에 거래되고 있다.

이날 온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중표적 합성치사 항암신약후보 네수파립이 소세포폐암(SCLC)에 대해 FDA로부터 희귀의약품 지정을 승인받았다고 발표했다.

네수파립은 2021년 췌장암, 지난해 위암 치료제로도 FDA 희귀의약품 지정받았으며, 이번 소세포폐암 관련 지정을 통해 다암종(Pan-tumor) 항암치료신약으로서의 가능성을 다시 확인받았다.

소세포폐암은 빠른 증식과 조기 전이, 높은 재발률로 인해 대표적인 난치성 암종으로 분류된다. 1차 치료 후 재발 시 치료 선택지가 제한적이며 장기 생존율 개선이 여전히 과제로 남아 있어 새로운 기전의 치료제에 대한 수요가 높다.





FDA 희귀의약품은 미국 희귀질환법에 따라 요건 충족 여부, 치료 가능성에 대한 의학적 근거, 개발 필요성 등을 검토해 지정된다. FDA 승인 신약 절반은 희귀의약품일 정도로 높은 비중을 차지하며 허가 시 7년간의 독점권을 받아 글로벌 신약 개발 과정에서 전략적으로 활용되고 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

