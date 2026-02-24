SGC솔루션 글라스락, 새학기 맞이 특별 기획전 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연령별 텀블러·도시락 라인업 제안

SGC솔루션이 새학기를 맞아 새로운 시작을 응원하는 기획전을 글라스락 공식몰에서 진행한다고 24일 밝혔다.

글라스락 새학기 특별 기획전. SGC솔루션

글라스락 기획전은 공식몰에서 3월15일까지 약 3주간 진행된다. 등원, 등교, 출근 등 새로운 일상을 준비하는 소비자들의 라이프스타일에 맞춰 텀블러와 도시락, 밀폐용기 등 필수 아이템을 폭넓은 혜택과 함께 선보인다.

어린이집과 유치원 생활을 시작하는 아이들을 위해 '글라스락 베이비'와 빨대컵 라인을 행사 제품으로 선보인다. 큰 용량 사이즈의 이유식 용기를 담아 휴대할 수 있는 이유식 보냉백과 화사한 레몬 소르베 컬러의 원터치 텀블러, 프리미엄 스텐 빨대컵, 스텐 수저 세트 등 아이들이 안전하고 위생적으로 사용할 수 있는 제품들을 할인혜택과 함께 제공한다.

초·중·고교생을 위해 장시간 외부 활동에 실용적인 제품군도 선보인다. 일과 중 수분 보충을 돕는 텀블러와 건강한 식사를 위한 도시락 용기가 중심이다. 주요 제품으로 '더블클립 런치박스', '플레인 보온도시락 세트'를 비롯해, 브레드이발소 콜라보 텀블러 1+1 세트 등 혜택을 마련했다.

대학생과 사회초년생의 라이프스타일을 고려한 제품들도 함께 선보인다. 강의실과 사무실에서 유용하게 사용할 수 있는 '허니보틀(670 ㎖)', '메가 텀블러(1200㎖)' 등 대용량 텀블러와 자취생·직장인의 필수 아이템인 '렌지쿡 찜잇' 등 인기 밀폐용기 라인업이 포함됐다.





김정민 SGC솔루션 팀장은 "새로운 목표를 향해 나아가는 시기인 만큼, 소비자들이 글라스락과 함께 보다 건강하고 활기찬 루틴을 만들길 바라며 이번 행사를 기획했다"며 "연령별 맞춤 제품들로 구성된 이번 기획전이 설레는 시작을 준비하는 모든 분께 도움이 되길 바란다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

