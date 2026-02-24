"AI가 헤어 상담"…모코플렉스, '스타일싱크' 정식 출시

모코플렉스는 인공지능(AI) 기반 헤어 스타일링 솔루션 '스타일싱크'를 정식 출시한다고 24일 밝혔다.
모코플렉스는 헤어 디자이너가 상담만으로 고객에게 어울리는 스타일을 제안하거나 시술 결과를 설명하는 데 발생하는 어려움을 파악하고 AI로 다양한 헤어 스타일을 구현해주는 스타일싱크를 선보이게 됐다.
스타일싱크는 업로드한 실물 사진에서 얼굴형을 분석한 뒤 선택한 헤어 스타일을 자연스럽게 적용한 결과물을 30초 이내에 제공한다. 이를 통해 시술 후 모습을 미리 확인할 수 있어 만족스러운 스타일 컨설팅과 결정이 가능한 환경을 구축해준다.
현재 스타일싱크에는 유명 연예인, 트렌드 등을 반영한 헤어 스타일 약 70여 종이 마련돼 있으며, 시즌별 인기 디자인을 지속해서 업데이트해 미용실뿐 아니라 바버샵, 메이크업 스튜디오 등으로 솔루션 공급 범위를 확장해 나갈 계획이다.
박나라 모코플렉스 대표는 "F&B, 헤어샵 등 다양한 소상공인들의 실질적인 고민을 해결하는 것이 목표"라며 "큰 비용을 들이지 않고도 자체적으로 매장을 운영을 할 수 있도록 업종별 맞춤형 AI 솔루션을 꾸준히 내놓을 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
