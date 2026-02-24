에이스침대, 최상위 매트리스 '로얄에이스 100' 최초 공개…사전 팝업 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월12일까지 롯데 본점·현백 판교점 등에서 팝업 행사

에이스침대가 프리미엄 매트리스 라인업인 로얄에이스(Royal Ace) 신규 최상위 모델 '로얄에이스 100' 정식 출시를 앞두고 사전 팝업 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

에이스침대의 최상위 프리미엄 매트리스 '로얄에이스 100'. 에이스침대

에이스침대의 독보적인 기술력이 집약된 로얄에이스 100을 소비자들에게 최초로 공개하고, 플래그십 제품의 편안함을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 했다.

사전 팝업 행사는 3월12일까지 약 3주간 운영된다. 에이스침대 롯데백화점 본점과 잠실점 더웨이브 행사장, 현대백화점 판교점 등 수도권 핵심 거점 3곳에서 진행된다.

팝업 종료 후에는 신세계백화점 강남점 매장에서도 제품을 만나볼 수 있도록 상설 전시를 이어나갈 방침이다.

에이스침대는 핵심 상권에서 고객 접점을 확대해 브랜드 경쟁력을 강화하고, 하이엔드 매트리스 부문에서의 선도적 지위를 다져나갈 계획이다.

로얄에이스 100은 '최고의 가치, 가장 완벽한 밸런스'라는 수식어가 붙는 로얄에이스 시리즈의 최고 사양 제품이다. 하드와 소프트 사이의 균형 잡힌 탄력을 갖추고 있으며, 부드러운 안락함과 탄탄한 지지력을 동시에 구현해 최상의 수면 환경을 제공한다.

행사 현장에서는 전문 매니저를 통해 제품의 특성을 안내하고 개인 체형·수면 습관에 맞는 상담, 체험을 제공한다.

신제품 출시를 앞두고 풍성한 혜택도 함께 준비됐다. 팝업 기간 중 로얄에이스 등급 매트리스를 구매한 고객에게는 추가 혜택이 제공되며, 구매 금액대별로 고급 침구세트를 함께 증정한다.





에이스침대 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 처음 공개되는 '로얄에이스 100'은 로얄에이스의 기술력을 집대성한 최상위 플래그십 모델"이라며 "하이엔드 매트리스가 지향하는 완벽한 밸런스를 직접 경험해보시기 바란다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

