美 대표단, 러시아·중국 측 연이어 회동…'3자 핵 조약' 체결 노력

美 "중국, 핵탄두 제조 역량 충분"
中 "미국보다 역량↓…협상 참여 비합리적"
미국 대표단이 핵무기 감축 문제를 논의하기 위해 이번 주 스위스 제네바에서 러시아와 중국 대표단을 연이어 만날 예정이나 중국 측의 거부로 협상에 난항이 예상된다.
블룸버그통신은 미 국무부 관계자의 말을 인용해 유엔(UN) 군축회의에 파견된 미국 대표단이 23일(현지시간) 러시아 관계자들을 만난 데 이어 다음날인 24일 중국 대표단과 회동한다고 보도했다.
미국과 러시아 간 마지막 핵 통제 장치인 '신전략무기감축협정(New START)'이 만료되면서 도널드 트럼프 미국 행정부가 중국을 포함한 새로운 3자 핵 조약 체결을 위한 행보의 일환이다. 트럼프 대통령과 마르코 루비오 미 국무부 장관은 향후 진행될 핵 협상에 반드시 중국이 포함돼야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.
중국 측은 그동안 협정 참여를 거부해 왔다. 미국 워싱턴 주재 중국 대사관 대변인은 미국과 러시아 측의 회동에 대한 입장 표명 요청에 답하지 않았다.
크리스토퍼 요 미 국무부 군축 담당 차관보는 전날 제네바에서 중국의 핵전력 증강에 대해 언급하며 중국이 협상에 임할 것을 요구했다. 요 차관보는 "중국 측의 주장과 다르게 중국은 의도적이고 제약 없이 핵무기 저장고를 대규모로 확장해 왔다"고 비판했다.
미국 측 추산에 따르면 2010년 뉴스타트 협정 체결 당시 중국의 핵무기는 약 200기에 불과했다. 그러나 미국은 현재 중국이 2030년까지 1000기 이상의 핵탄두를 제조할 수 있는 핵분열 물질을 확보할 수 있다고 추정한다.
이와 관련해 린젠 중국 외교부 대변인은 이달 초 브리핑에서 중국의 핵전력은 미국보다 훨씬 작은 수준이라고 밝혔다. 그는 "현 단계에서 중국에 핵 군축 협상 참여를 요구하는 것은 공정하지도, 합리적이지도 않다"고 말했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
