한국자동차硏, 부품업계 미래차 전환 지원…핵심인재 양성

고용노동부 산업전환 공동훈련센터 사업 수행

한국자동차연구원은 미래차 산업 전환 과정에서 부품업계 인력·기술 전환 부담 해소를 위한 핵심 인재 양성과 지원에 앞장선다고 24일 밝혔다.

한국자동차연구원이 운영 중인 고용노동부의 ‘산업전환 공동훈련센터’ 사업의 일환으로 진행한 세미나에서 부품업계 협약기업 재직자들이 교육을 받고 있다. 한자연

한자연은 고용노동부 산하 한국산업인력공단이 주관하는 '산업전환 공동훈련센터' 사업을 통해 미래차 전환기에 놓인 부품업계를 대상으로 재직자 직무전환 교육·훈련과 기업지원 컨설팅을 2029년까지 5년간 수행할 예정이다. 이 사업은 산업구조 변화에 대응할 수 있도록 기업과 근로자의 역량을 강화하고, 친환경·자율주행 등 미래차 분야로의 원활한 전환을 지원하기 위한 국가 지원 사업이다.

한자연은 사업 첫해인 지난해 161개 기업과 협약을 체결하고 연료전지·전동화·자율주행 등 미래차 핵심 분야를 중심으로 교육 과정을 운영했다. 또 15개 기업을 대상으로 맞춤형 진단 및 기술역량 지원 컨설팅을 연계 운영, 신사업 아이템 개발·사업화 전략 수립과 공정 개선·품질 향상 등 실질적인 성과를 창출했다.

한자연은 산업 현장의 수요를 반영해 올해 교육·훈련 과정을 한층 고도화하고, 기업 컨설팅 지원을 확대해 다음 달부터 본격적인 사업 운영에 착수할 계획이다. ▲미래차 표준 SW 플랫폼(AUTOSAR) 기반 차량용 SW 개발 ▲MBD(모델 기반 설계) 기반 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 개발 ▲미래차 사이버보안 국제 인증 규정 적용 기술 등 실무 중심의 전문 교육과정을 확대·편성했다.

교육·훈련에 재직자가 다수 참여한 기업을 대상으로 컨설팅을 연계 지원하는 '훈련-컨설팅 통합 성과관리 체계'를 구축해 산업전환의 실효성을 높일 예정이다.





진종욱 한자연 원장은 "미래차 산업 전환은 단순한 기술 습득을 넘어 부품기업의 경쟁력과 생존을 좌우하는 핵심 과제"라며 "즉시 적용 가능한 실무 중심 교육·훈련과 맞춤형 기업지원 컨설팅의 선순환 구조를 통해 국내 부품업계가 신성장 동력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





