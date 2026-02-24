홈앤쇼핑, 올해 성과공유제로 74개 협력사에 총 6억원 지원

협력사 손실 완화 초점

홈앤쇼핑은 경기 둔화와 소비 위축으로 어려움을 겪는 중소기업 협력사를 지원하기 위해 올해 총 6억원 규모의 성과공유제를 시행한다고 24일 밝혔다. 성과공유제는 단순히 실적이 우수한 협력사와 이익을 나누는 방식에서 벗어나, 방송 판매 효율이 기대에 미치지 못해 경영 부담을 겪는 협력사의 손실을 완화하는 데 초점을 맞춘 상생 제도다.

서울 강서구 홈앤쇼핑 본사

홈앤쇼핑은 올해 총 74개 협력사를 대상으로 지원을 진행할 예정이다. 홈앤쇼핑은 2012년 개국 이후 본격적으로 이익이 발생한 2013년부터 성과공유제를 이어오고 있다. 이를 통해 현재까지 780개 중소기업 협력사에 누적 73억원의 지원금을 전달하며 협력사의 안정적인 경영 환경 조성과 경쟁력 강화에 힘써왔다.





성과공유제는 협력사의 재무 건전성 확보는 물론, 상품 품질 개선과 기술 개발 투자로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 기여하고 있다는 평가다. 또한 홈앤쇼핑은 중소기업과의 협력관계 구축 및 유통채널 확대와 관련해서 2021년도부터 '상생마켓' 프로그램도 운영하고 있다. 이는 중소기업 및 소상공인의 판로 개척과 상품 판매 수수료 감면 등을 지원한다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

