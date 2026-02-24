산청군, 정월대보름 맞아 남사예담촌 지신밟기 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍물패 마을 순회하며 평안·풍년 기원 전통 의식 재현

주민·풍물단 참여… 액운 막고 복 비는 세시풍속 행사

경남 산청군은 정월대보름을 맞아 '2026 남사예담촌 지신밟기 행사'를 오는 3월 1일(일)부터 2일(월)까지 남사예담촌 일원에서 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 남 사여사 동계(약장 이병희)가 주최하고 예담촌 풍물단(단장 이상증)이 주관한다.

산청군, 2025년 남사예담촌 지신밟기 행사 사진

AD

지신밟기는 정월대보름 무렵 풍물패가 마을을 돌며 한 해의 평안과 풍년을 기원하는 전통 민속놀이다. 꽹과리, 장구, 북, 징 등 풍물 장단에 맞춰 집과 마당을 돌며 덕담을 나누고, 액운을 물리치고 복을 비는 의미를 담고 있다.

행사 기간에는 예담촌 풍물단과 마을 주민들이 함께 참여해 마을 주요 길목과 가정을 순회하며 지신밟기 의식과 풍물 공연을 선보일 예정이다.

특히 이번 행사는 기산 국악당 후원으로 마을 주민들이 배운 풍물을 다시 마을 관광 자원으로 연계하고, 주민과 방문객이 함께 어울리는 참여형 행사로 진행해 전통 풍물의 흥과 우리 세시풍속의 의미를 보다 가까이에서 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

산청군은 이번 행사를 통해 남사예담촌의 전통문화를 널리 알리고, 한옥마을의 매력을 더해 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.





AD

행사 관계자는 "지신밟기는 마을 사람들이 안녕을 빌고 정을 나누는 소중한 전통"이라며"주민과 관광객이 함께 즐기며 남사예담촌의 가치를 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>