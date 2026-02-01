함양 산불 44시간 사투 끝에 주불 잡혀 … 234㏊ 피해 추정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진화대원이 경남 함양군 마천면 창원리 산불 현장에서 진화작업을 벌이고 있다. 경남도 제공

지난 21일 오후 9시 14분께 발생한 경남 함양군 마천면 창원리 산불이 44시간 만에 잡혔다.

산림청 중앙사고수습본부에 따르면 산불 발생 사흘 만인 23일 오후 5시께 주불 진화율이 100％에 도달했다.

산불영향구역은 축구장 340개 규모의 234㏊로 추정되며 산불 원인은 당국이 조사 중이다.

산불로 비닐하우스 1동이 전소되고 인근 송전마을 등 주민 134명이 유림면 어울림체육관으로 대피했으나 인명피해는 없었다.

진화에는 산불진화헬기 총 115대, 진화 차량 등 장비 총 250대, 진화인력 연인원 1600명 등 산림청, 경상남도, 함양군, 행정안전부, 국방부, 소방청, 경찰청, 기상청, 국립공원공단의 가용 자원이 총동원됐다.

산림청은 순간최대풍속 초속 20m 이상의 강한 바람과 건조한 날씨, 두꺼운 낙엽층, 암석 급경사지 등 기상·지형적 요인이 복합적으로 작용해 진화에 어려움을 겪었다고 설명했다.

발생 직후 강한 바람을 타고 불씨가 번지며 22일 오전 4시 산불 확산 대응 1단계, 22일 오후 8시 30분 산불 확산 2단계를 연이어 발령하고, 22일 오후 10시 산불 현장 통합지휘 권한을 함양군수에서 산림청장 직무대리로 선제적으로 전환했다고 밝혔다.

특히 마을 보호와 산불 확산 저지를 위해 산불진화헬기로 산불지연제(리타던트) 3만 6000ℓ를 살포했다고 덧붙였다.





박은식 산림청장 직무대리는 "주불 진화 완료 이후에도 잔불 정리와 뒷불감시 체제로 전환해 산불 상황이 완전히 종료될 때까지 철저히 관리하겠다"며 "전국적으로 건조한 날씨와 강한 바람이 지속되고 있는 만큼 국민 여러분께서도 산불 예방에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 당부했다.





