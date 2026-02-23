전현무 "고인에 예 다하지 못했다"… '칼빵' 발언 공식 사과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순직 경찰 사망 다룬 예능서 부적절 표현 사용

소속사 "더 신중했어야" 공식 사과

방송인 전현무가 순직 경찰관의 사망 경위를 다룬 예능 방송에서 부적절한 표현을 사용해 논란이 일자 공식 사과했다.

전현무. 연합뉴스

AD

23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 통해 "해당 방송에서 언급된 모든 고인분의 삶과 노고를 깊이 추모하며, 유가족분들께 삼가 위로의 말씀을 전한다"며 "방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느낀다"고 밝혔다. 그러면서 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 고개를 숙였다.

이어 "전현무가 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

아울러 "고인과 유가족께 진심으로 사과드리며, 시청 과정에서 불편함을 느끼신 모든 분들께도 죄송하다"며 "내부적으로 기준을 재점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

논란은 지난 11일 공개된 디즈니+ 예능프로그램 '운명전쟁49'에서 불거졌다. 이 프로그램은 49인의 운명술사들이 다양한 사건을 주제로 점괘와 추리를 펼치며 실력을 겨루는 서바이벌 형식의 예능으로, 전현무가 진행을 맡고 있다.

해당 회차에서는 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장의 사망 원인을 맞히는 미션이 진행됐다. 한 무속인 출연자가 "흔히 '칼빵'이라고 하지 않느냐"며 이 경장의 사인을 추정하자, 전현무는 이를 정리하는 과정에서 "제복 입은 분이 '칼빵'이다. 너무 직접적"이라고 말했다.

이 장면이 그대로 방송되면서, 순직자의 희생을 다루는 표현으로는 부적절했다는 지적이 잇따랐다. 특히 진행자가 해당 표현을 여과 없이 반복해 언급하고, 제작진 역시 이를 편집하지 않은 채 내보낸 점을 두고 고인과 유가족에 대한 배려가 부족했다는 비판이 제기됐다.

전국경찰직장협의회도 공식 입장을 내고 "범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다"고 밝혔다. 이어 출연자의 공개 사과와 자숙, 해당 회차 삭제 등 책임 있는 조치를 요구했다.

해당 방송에서는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고(故) 김철홍 소방교의 사인을 맞히는 미션도 다뤄져 유족이 반발하는 일도 빚어졌다. 제작진은 초상 사용과 관련해 유족 동의를 받았다고 밝혔으나, 비판이 이어지자 지난 20일 "상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.





AD

이번 일을 계기로 실제 사망 사건을 예능 소재로 다루는 과정에서의 표현 수위와 제작진의 편집 책임에 대한 문제 제기도 이어지고 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>