'아이돌 출신 프로듀서' 재이콥스, 日서 마약 소지 혐의로 체포

그룹 '달마시안' 출신

현재는 프로듀서로 활동 중

보이그룹 '달마시안' 출신의 프로듀서 사이먼 재이콥스(SIMON JAKOPS, 39)가 일본에서 마약 단속법 위반 혐의로 체포됐다.

23일 교도통신 등에 따르면 재이콥스는 이날 새벽 아이치현의 한 호텔 방에서 코카인을 소지한 혐의로 체포됐다. 당시 연예기획사 'XGALX' 소속 음악 프로듀서로 알려진 김 마이클 청 등 3명이 함께 있었으며, 객실에는 대마로 추정되는 물품도 발견된 것으로 전해졌다.

일본 인기 그룹 ‘XG’ 프로듀서인 사이먼 재이콥스. 엑스(X)

재이콥스는 2012년 보이그룹 '달마시안'에서 '사이먼'이라는 이름으로 활동했으며, 현재는 일본 인기 그룹 'XG'가 소속된 XGALX에서 총괄 프로듀서를 맡고 있다. XGALX에는 그룹 XG를 비롯해 챈슬러, 히카루 등이 소속돼 있다.





한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 재이콥스는 일본에서는 사카이 준호라는 본명으로 알려져 있다. 한국 이름은 박준호다. 그는 2009년 MC몽 5집 수록곡 '로반줄아'에 참여하며 연예계에 데뷔했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

