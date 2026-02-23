김영록 지사 "행정통합 이후 누구도 손해 보지 않게한다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노동계 "고용·근무지 불안 해소해야"

김영록 전남도지사는 23일 한국노총 광주지역본부에서 열린 2026년 제1차 운영위원회에 참석해 윤종해 의장을 비롯한 산별노조 위원장들과 간담회를 갖고, 행정통합에 따른 노동계의 우려와 해결책을 함께 모색했다. 전남도 제공

AD

김영록 전라남도지사가 전남·광주 행정통합과 관련 "특정 지역이나 단체, 개인에게 피해가 없도록 하겠다"고 밝혔다. 행정통합 논의가 본격화하는 가운데, 지역 노동계의 고용·근무 여건 변화에 대한 우려를 직접 듣겠다는 행보다.

김 지사는 23일 한국노총 광주지역본부에서 열린 2026년 제1차 운영위원회에 참석해 윤종해 의장을 비롯한 산별노조 위원장들과 간담회를 가졌다.

이 자리에서 참석자들은 통합 이후 '조직 개편', '인사이동', '노동복지 정책 변화' 등에 대한 다양한 현장의 목소리를 전달했다.

광주광역시교육청 노동조합 측은 통합 시 교육청 직원들의 근무지 이동 가능성에 따른 불안을 제기했다. 광주은행 노동조합은 한국노총 광주지역본부의 사무환경 개선 지원 필요성을 언급했다. 24시간 어린이집 확대 등 돌봄·복지 인프라 강화를 요구하는 의견도 나왔다.

김 지사는 "모든 사안은 상식과 법·제도라는 틀 안에서 충분한 논의를 거쳐 결정해야 한다"며 "통합이 특정 지역이나 단체, 개인에게까지 손해가 되는 일은 없어야 한다는 것이 일관된 생각이다"고 말했다.

이어 "현장 의견을 최대한 반영해 다수가 수긍할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.

한국노총 광주지역본부의 숙원사업인 노동인권회관 건립에 대해서도 "통합 이후 적극 검토하겠다"고 했다.





AD

한편 전남도는 향후 전남·광주 통합 논의 과정에서 노동계를 포함한 각계 의견을 수렴해 상생·균형발전의 관점에서 제도 보완책을 마련한다는 방침이다. 통합의 방향성과 속도에 대한 사회적 합의가 관건이 될 전망이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>