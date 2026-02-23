권순기 경남교육감 예비후보, 체·인·지(體·仁·知) 인성교육 공약 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대의 단일 후보인 권순기 예비후보가 23일 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 체·인·지(體·仁·知) 인성교육 공약을 발표했다.

권 예비후보는 "경남교육은 심각한 학력 저하, 교권 약화, 학습권 저하, 교육격차 심화, 농·산·어촌교육 소멸 위기, 행정의 비효율성, 악성 민원, 지자체와의 갈등, 재정 건전성 약화 등과 직면해 있다"면서 "그중 인성교육의 위기는 경남뿐만 아니라 우리 사회와 교육 현장 전반에 거친 문제"라고 했다.

이어 "경남교육이 해결해야 할 과제는 무엇인가라는 여론조사에서도 인성교육이 압도적 1위를 차지했다"며 "이에 체력, 인성, 지성이 통합된 체·인·지 인성교육 시대를 열어갈 것을 약속한다"라고 밝혔다.

보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대의 단일 후보인 권순기 예비후보가 체·인·지(體·仁·知) 인성교육 공약을 발표하고 있다. 이세령 기자

이를 위해 그는 "아트 앤 스포츠 데이(Arts ＆Sports Day)를 통해 학생 한명 한명의 자신의 소질을 찾아내고 성공 경험을 쌓아가도록 하겠다"면서 "학교 교육과정에 월 2회 특정 날짜를 정해 학생들이 문화, 예술, 체육 등에서 선택한 종목으로 몰입 프로그램을 운영하는 것"이라고 했다.

또 "교육청 학생 봉사 플랫폼을 활성화해 학생들을 따뜻한 리더로 키워내겠다"며 "봉사활동 단체와 연계한 봉사활동, 학생 주도 개인 공공 봉사활동, 학생 본인의 관심과 진로 전공 적합성까지 연결된 봉사활동, 해외 봉사활동 등으로 다양화해 봉사활동의 양적 증가와 질적 개선 모두를 도모하겠다"라고 약속했다.

보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대의 단일 후보인 권순기 예비후보가 경남교육청 브리핑룸에서 체·인·지(體·仁·知) 인성교육 공약을 발표하고 있다. 이세령 기자

아울러 "지역공동체의 동의를 전제로 폐교를 다양한 예체능 활동 공간으로 조성해, 파크골프 등 지역사회 예체능 활동과 교육 기반을 구축하고 인성교육 공간으로 활용하겠다"라고도 했다.

"경남 4대 권역별 교육감배 쟁탈 파크골프 정기 리그를 개최하고 3대의 가족 또는 이웃과 함께해 팀을 이뤄 참여하게 한다면 세대와 가족, 지역공동체의 연대가 강화되는 교육 축제가 될 것"이라고 제시했다.





권 예비후보는 "교육은 성적만으로 완성되지 않고, 지식과 더불어 따뜻한 마음과 책임감을 길러야 진짜"라며 "학생들이 공부만 잘하는 외로운 천재가 아니라 함께 어울려 세상을 밝히는 따뜻한 리더로 성장할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

