전원 성인된 아이브 "'나'에서 '우리'로…진화한 모습 보여드릴게요"

이이슬기자

입력2026.02.23 17:10

새 정규 2집 앨범 '리바이브 플러스' 발매
타이틀곡 '블랙홀' 글로벌 신드롬 재점화

전원 성인된 아이브 "'나'에서 '우리'로…진화한 모습 보여드릴게요" 아이브. 연합뉴스
"다음이 궁금해지는 아티스트가 될게요. 계속 성장하는 긍정적인 모습을 지켜봐 주세요."


'초통령'을 넘어 글로벌 무대에서 활약하는 4세대 대표 K팝 걸그룹 아이브(IVE)가 돌아왔다. 자신을 향한 사랑과 확신을 노래해온 아이브는 이제 주체를 '우리'로 확장해 관계와 감정의 연결을 당당하게 비춘다.


아이브는 23일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 정규 2집 '리바이브 플러스'(REVIVE+) 발매 기념 쇼케이스에서 "3년 만에 선보이는 정규 앨범을 통해 멈추지 않고 진화한 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다. 리즈는 "그동안 나에 대한 메시지를 노래했다면 이번에는 나에서 우리로 확장한 메시지를 담은 앨범"이라며 "새로운 시선으로 우리를 바라봐달라"고 말했다.


이번 신보는 본격적인 글로벌 항해를 앞둔 아이브의 새로운 이정표다. 정규 2집 '리바이브 플러스'는 단순한 출발을 선언하는 리셋이 아니라 이미 형성된 감각을 다시 깨워 움직이게 하는 '재점화'를 의미한다. 안유진은 "재점화를 넘어 아이브라는 이름으로 타오르는 불꽃을 더 멀리, 넓게 번지게 하겠다는 포부를 담았다"며 "스스로의 실력을 증명하는 앨범이 되길 바란다"고 강조했다.


앨범에는 더블 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'과 '뱅뱅(BANG BANG)'을 비롯해 총 12곡을 담았다. '뱅뱅'은 EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 직선적인 비트가 특징인 곡으로 장원영이 작사에 참여했다. '블랙홀'은 소멸과 탄생이 공존하는 공간을 음악적으로 구현해 아이브의 새로운 시작을 상징한다.


이번 앨범에는 멤버 전원의 솔로 트랙을 포함해 총 12곡을 수록했다. 장원영의 '에잇'(8), 가을의 '오드'(Odd), 이서의 '슈퍼 아이시'(Super ICY), 리즈의 '언리얼'(Unreal), 레이의 '인 유어 하트'(In Your Heart), 안유진의 '포스'(Force) 등 멤버 전원의 솔로곡을 수록했다. 가을은 "변화에서 멈추지 않고 진화한 모습을 위해 노력했다"며 "솔로곡을 통해 우리만의 새로운 모습을 보여드리고 싶다"고 전했다.

전원 성인된 아이브 "'나'에서 '우리'로…진화한 모습 보여드릴게요" 아이브 안유진(왼쪽)과 장원영이 '블랙홀'을 선보이고 있다. 연합뉴스
전원 성인된 아이브 "'나'에서 '우리'로…진화한 모습 보여드릴게요" 아이브. 스타쉽엔터테인먼트 제공

안유진은 "K팝 그룹의 매력인 군무에 초점을 맞춰 메가 크루와 함께 멋진 안무를 준비했다"며 "가사 중 '읊조려봐'와 같이 독특한 단어들에 집중해달라"고 했다. 이서는 "안무에서 테이블을 활용해 무대 스케일을 키우려고 노력했다"고 설명했다.


비주얼의 변화도 눈에 띈다. 막내 이서는 "올해 내가 스무살이 되면서 멤버 전원이 성인이 됐다"며 "전원 성인 그룹이 된 우리의 모습을 기대해 달라"고 밝혔다. 장원영은 "아이브만의 흥미로운 모습에 포커스를 맞췄다"고 말했다.


아이브의 기록 행진은 현재진행형이다. 이들은 국제음반산업협회(IFPI)의 '2025년 글로벌 앨범 세일즈 차트'에서 3년 연속 진입에 성공했으며, 미니 3집 '아이브 엠파시'(IVE EMPATHY)는 10위권 내 유일한 걸그룹으로 자리했다. 2022년 발매한 '러브 다이브'(LOVE DIVE)부터 7연속 밀리언셀러 금자탑을 쌓았고, 음악 방송 통산 74관왕이라는 기록을 보유하고 있다.


장원영은 "수치를 생각하기보다 팬들을 생각하며 즐겁게 작업했다"며 "오랜만에 돌아온 정규 앨범인 만큼 긍정적인 마인드로 행복하게 활동에 임하겠다"고 포부를 전했다.


아이브는 이날 오후 6시 정규 2집을 정식 발매한다. 이어 지난해 서울에서 포문을 연 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM)의 열기를 전 세계로 확장할 계획이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

