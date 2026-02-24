과기정통부, 퀀텀AI 산업가치 공유 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퀀텀 AI의 구현 가능성과 비전 제시

과학기술정보통신부가 '퀀텀 AI'의 산업적 가치와 비전을 공유하는 콘서트를 개최했다.

과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원은 미래양자융합포럼과 함께 '퀀텀 AI: 양자와 AI의 융합, 미래를 향한 새로운 연결'을 주제로 '2026 IITP 테크&퓨처 인사이트 콘서트'를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 콘서트에는 IBM·콴텔라·파스칼 등 글로벌 양자 산업을 이끄는 기업과 국내 산학연 전문가들이 참석했다. 퀀텀 AI로 변화할 산업계를 살피고, 미래 경쟁력을 확보하기 위한 전략이 공유된다.

기조 강연 세션에서는 글로벌 양자 선도기업들이 퀀텀 AI의 구현 가능성과 비전을 제시한다. 김유석 콴텔라코리아 지사장은 양자 기계학습(QML)에 기반한 AI 시장의 변화를 소개하며 유럽 내 양자 컴퓨팅 도입 동향과 산업계 시사점을 분석한다.

이후 세션에서 산학연 전문가들은 국내 다양한 산업 분야에서의 응용 사례를 소개하며 퀀텀 AI의 기술적·산업적 중요성을 짚는다. 바이오·의료, 소재 개발 등 구체적 산업 분야의 전문가들이 퀀텀 AI의 실증 사례를 소개한다.





구혁채 과기정통부 제1차관은 "퀀텀 AI는 디지털 컴퓨팅의 한계를 보온하고 AI의 활용 범위를 확장할 수 있는 글로벌 기술 패권 경쟁의 게임체인저"라며 "퀀텀 AI 연구 및 실증을 단계적으로 확대하고, 신약 개발·신소재·국방·보안 등 주요 분야에서 활용 가능성을 넓혀나갈 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

