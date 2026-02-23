시민단체 "쿠팡서 28만원 무단결제 신고 접수"…쿠팡 "2차 피해 없어"

참여연대·민변 정부 추가조사 촉구

쿠팡 측 "동일 기기 정상 결제 확인"

"근거 없는 주장 책임 물을 것"

시민단체가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 무단 결제 피해 사례가 접수됐다며 정부의 추가 조사를 촉구한 가운데 쿠팡 측은 "2차 피해는 현재까지 확인된 바 없다"며 반박했다.

참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)은 23일 '쿠팡 피해신고센터'(신고센터)를 통해 7건의 무단 결제 피해 사례가 접수됐으며 이 중 1건을 서울경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔다. 그러면서 이 1건은 신고인이 수사기관의 수사를 원하고 구체적인 입증자료를 제출한 사건이라고 소개했다.

이들 단체는 지난해 12월4일부터 지난달 4일까지 한 달간 신고센터를 운영했다. 이들이 경찰에 제출한 수사 의뢰서에 따르면 피해자 김모 씨는 지난해 12월27일 오전 9시 22분께 신용카드로 28만1400원짜리 무선조종비행기가 결제됐다며 신고센터에 제보했다. 김씨는 당시 잠을 자고 있어 결제할 수 있는 상황이 아니었으며 결제할 이유도 없는 물품이라고 센터에 설명했다.

또 "쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 11번 결제와 취소가 반복됐다"라거나 "주문하지 않은 물품이 결제돼 배송됐다"는 등 6건의 제보도 신고센터에 들어왔다. 참여연대와 민변은 "쿠팡이 피해자들에게 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 개인통관부호는 유출되지 않았다고 공지했고 지난 11일 발표된 민관합동 조사결과에서도 조사단은 결제정보 유출은 확인되지 않았다고 밝혔다"면서 "하지만 신고센터에는 개인통관부호 도용 제보와 무단결제 제보 여럿이 접수됐다"고 전했다. 그러면서 "쿠팡의 개인정보 유출 규모를 축소하려는 시도를 놓치고 있는 것은 아닌지 우려되는 상황"이라며 "개인정보 유출사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구했다"고 덧붙였다.





쿠팡 측은 이와 관련해 즉각 반박문을 내고 "참여연대와 민변이 서울경찰청에 수사 의뢰한 사례는 해당 고객이 이전에 주문했던 동일 기기에서 이뤄진 정상적인 결제로 확인된다"며 "정부 민관합동조사단 및 보안 전문기업의 조사 결과, 결제정보와 비밀번호 유출은 없었다"고 강조했다. 이어 "2차 피해가 확인되지 않았음에도 근거 없는 주장을 지속하고 이로 인해 소비자 불안을 조장하는 것에 대해 강한 유감을 표한다"며 "해당 건과 관련한 빠른 경찰 조사를 촉구하며 근거 없는 주장을 지속하는 것에 대해 사실관계에 따라 엄중히 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

