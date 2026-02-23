"독도를 본적으로"…일본인 112명, 20년 새 4배 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2005년 26명→지난해 112명 '4.3배'

일본 극우 '본적 옮기기 운동' 영향

독도를 본적으로 기재한 일본인이 지난해 말 기준 100명이 넘는 것으로 나타났다.

23일 요미우리신문은 시마네현 오키노시마초 집계를 인용해 이같이 보도했다. 이에 따르면 2025년 말 기준 독도(일본이 주장하는 명칭 다케시마)를 본적지로 신고한 일본인은 112명으로 확인됐다. 일본 정부가 2005년 공개한 26명과 비교하면 20년 만에 4배 이상으로 늘어난 수치다.

독도 전경. 연합뉴스

연도별로 보면 2021년 말 124명, 2022년 말 121명, 2023년 말 119명, 2024년 말 122명 등 최근 몇 년간 120명 안팎을 유지해 왔다. 지난해 말 112명으로 다소 줄었지만, 전반적으로는 세 자릿수를 유지하는 흐름이다.

이 같은 현상은 일본 내 극우 세력을 중심으로 한 '본적 옮기기 운동'의 영향이 적지 않은 것으로 분석된다. 일본은 독도를 자국 영토라고 주장하고 있으며, 일본 호적법상 자국민은 실제 거주 여부와 관계없이 일본 영토로 규정된 지역 어디로든 본적을 이전할 수 있다.

독도로 본적을 옮길 경우 주소는 '시마네현 오키군 오키노시마초 다케시마 관유무번지'로 표기된다. '관유무번지'는 일본 국유지로 별도의 번지수가 없다는 의미다.

2004년 3월 독도로 본적을 옮겼던 하마구치 가즈히사 다쿠쇼쿠대 특임교수는 당시 "다케시마와 영토 문제를 국민에게 알리고 싶었다"고 밝혔다. 이후 도쿄로 본적을 다시 이전한 그는 "나의 사례를 보고 본적을 옮긴 사람도 있었다"며 "역할을 충분히 했다"는 취지의 발언을 내놓기도 했다.

한편 시마네현은 1905년 2월 22일 독도를 행정구역에 편입한다고 일방적으로 고시했으며, 2005년 고시 100주년을 계기로 이날을 '다케시마의 날'로 지정하고 매년 관련 기념행사를 이어오고 있다. 일본 정부는 2013년부터 매년 이 행사에 정무관급 인사를 파견해 왔으며, 우리 정부는 이에 대해 강력히 항의하고 행사 중단을 촉구해 왔다.





최근에는 시마네현이 '다케시마의 날'을 앞두고 구내식당에서 독도 형상을 본떠 만든 이른바 '다케시마 카레'를 한정 판매해 논란이 일기도 했다. 밥으로 동도와 서도의 모양을 만들고, 그 위에 '다케시마'를 의미하는 '죽도(竹島)'라고 적힌 깃발을 꽂아 상징성을 강조한 것으로 전해졌다.





