SK네트웍스, AI 전문기업 '업스테이지'에 470억 추가 투자

인공지능 중심 사업지주회사 SK네트웍스는 AI 전문기업 '업스테이지'에 470억원을 추가 투자해 전략적 협력을 강화한다. SK네트웍스는 업스테이지와 전략적 협업을 지속하면서 AI 중심 사업지주회사로서 다양한 기술 기업과의 파트너십을 강화하는 등 미래 성장동력 확보와 혁신적 비즈니스 모델을 구축해 나갈 계획이다. SK네트웍스 관계자는 "초기단계부터 투자한 업스테이지가 명실상부한 대한민국 대표 AI 기업으로 자리 잡아가고 있어 자부심을 느낀다"며 "업스테이지의 지속적인 성장을 돕는 것은 물론 AI 비즈니스 생태계 활성화를 통해 국가 경제 발전에도 기여할 수 있도록 협력을 이어갈 것"이라고 말했다.

2024년 이후 전략적 협력 지속

인공지능(AI) 중심 사업지주회사 SK네트웍스는 AI 전문기업 '업스테이지'에 470억원을 추가 투자해 전략적 협력을 강화한다.

SK네트웍스는 23일 업스테이지에 470억원을 투자했다고 공시했다. SK네트웍스는 2024년 업스테이지가 조성한 시리즈 B라운드에 리드 투자자로 참여, 당시 맺은 콜옵션 계약을 행사키로 함에 따라 추가 투자를 진행하게 됐다.

국내 AI 스타트업 중 단연 독보적인 기술력을 보유한 업스테이지는 자체 개발한 언어모델 '솔라'가 2023년말 세계 최대 머신러닝 플랫폼 허깅페이스의 '오픈 LLM 리더보드'에서 1위를 차지해 글로벌 빅테크 기업들과 어깨를 나란히 하는 성과를 거둔 바 있다.

지난해 8월 정부가 주관한 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 스타트업으로는 유일하게 선정된 데 이어 최근 중간심사를 거쳐 발표한 1차 평가 통과 3개 정예팀으로도 뽑히며 앞선 역량을 입증했다.

SK네트웍스는 업스테이지와 전략적 협업을 지속하면서 AI 중심 사업지주회사로서 다양한 기술 기업과의 파트너십을 강화하는 등 미래 성장동력 확보와 혁신적 비즈니스 모델을 구축해 나갈 계획이다.





SK네트웍스 관계자는 "초기단계부터 투자한 업스테이지가 명실상부한 대한민국 대표 AI 기업으로 자리 잡아가고 있어 자부심을 느낀다"며 "업스테이지의 지속적인 성장을 돕는 것은 물론 AI 비즈니스 생태계 활성화를 통해 국가 경제 발전에도 기여할 수 있도록 협력을 이어갈 것"이라고 말했다.





