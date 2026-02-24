본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[블룸버그 칼럼] 美의회에 존재감 촉구한 연방대법원

입력2026.02.24 11:08

시계아이콘02분 44초 소요
언어변환 뉴스듣기

"입법부 고유 권한 회복해야"
행정부 견제·감독 기능 무너져
보수파 고서치 대법관의 일침

[블룸버그 칼럼] 美의회에 존재감 촉구한 연방대법원
AD

미국 연방대법원의 상호관세 무효 판결은 의회에 보내는 강력한 경고다. 이는 단순한 사법적 판단이 아니다. 과세 권한을 가진 입법부가 제 역할을 다하지 못하자 경종을 울린 것이다. 지난해 백악관이 전례 없는 보호무역 정책을 강행할 때 입법부가 과세 권한을 넘겨주지 않았다면, 지금의 정책 혼란과 법적 충돌은 피할 수 있었을지도 모른다.


지난 20일 연방대법원의 '6대 3 판결'은 권력분립의 원칙을 재확인하는 것에 그치지 않는다. 입법부가 '지갑의 힘(power of the purse)'이라 불리는 예산 배정권을 가진 헌법상 주체로서 존재감을 회복하라고 사실상 촉구한 것이나 다름없다. 이제 의회는 주체적으로 목소리를 내야 한다. 대통령이 관세를 지키고 싶다면 반드시 의회와 협력하라고 해야 한다.


이는 상당한 설득이 필요할 것이다. 판결 직후 도널드 트럼프 대통령은 기자회견을 열고 의회와 사법부의 판단을 일축했다. 그는 자신이 다른 법적 근거에 따라 부과한 일부 관세는 법원에서 무효화되지 않았다며 '무역법 제122조'를 활용해 다른 관세를 확대하겠다는 계획을 밝혔다. 이 조항은 대통령에게 최대 15% 관세를 선언할 수 있는 권한을 부여하지만, 적용 기간은 150일로 제한된다.


트럼프 대통령이 이보다 더 유지하길 원한다면 의회와 협의해야 한다. 그래야 장기적인 입법 해법이 성립된다. 그러나 그렇게 하려면 트럼프 대통령은 '법은 따르기 위해 존재하는 것이며, 의회 역시 존중해야 할 독립된 헌법 기관'이라는 점을 먼저 인정해야 한다.


그렇기에 이런 일은 일어나지 않을 것이다. 트럼프 대통령은 의회 승인을 받지 않는 이유를 묻는 기자의 질문에 "그럴 필요 없다"고 답했다. 이어 그는 "나는 관세를 부과할 권리가 있다"며 "나는 항상 관세를 부과할 권리가 있었다"고 완강하게 주장했다.


이를 두고 의회는 유보적인 입장을 보이고 있다. 관세 정책에 호의적인 것은 아니지만, 그렇다고 관세를 막기 위해 표를 모을 준비를 하는 것도 아닌 것 같다. 대법원 판결 이후 공화당 소속 마이크 존슨 미 하원의장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "향후 몇 주 안에 백악관과 의회 지도부가 최선의 경로를 결정할 것"이라고 모호한 태도를 보였다. 존 슌 상원 공화당 원내대표도 관세를 두고 "불공정 무역 관행에 대응하고 해외 경쟁자들과 공정하게 경쟁할 수 있도록 만드는 데 한정돼야 한다"고 언급했을 뿐이다.


대법관 대다수는 이번 판결을 내리면서 대통령이 일방적으로 무제한적으로 비상 관세를 부과할 수는 없지만, 동시에 대통령이 의회와 협력하는 한 완전히 선택지가 사라진 것은 아니라는 점을 의회에 상기시키기도 했다.


트럼프 대통령이 2017년 직접 임명한 보수파 닐 고서치 대법관은 이날 판결문에 첨부한 보충 의견에서 트럼프 대통령과 공화당 내 마가(MAGA) 진영을 겨냥한 듯한 어조를 취했다. 고서치 대법관은 "국가가 더 많은 관세를 부과하는 것이 중요하다고 생각하는 사람들에게 오늘의 결정이 실망스러울 것이라는 점을 이해한다"면서도 "세금과 관세를 납부할 의무를 포함해 미국 국민의 권리와 책임에 영향을 미치는 중대한 결정은, 이유가 있기에 입법 절차를 거친다"고 강조했다.


고서치 대법관은 또 "입법은 어렵고 시간이 걸릴 수 있다"고 인정했다. 그는 대통령을 직접 언급하지는 않았지만 "어떤 긴급한 문제가 발생했을 때 의회를 우회하고 싶은 유혹이 생길 수 있다"고 덧붙였다. '헌법주의자'라는 그의 명성처럼 "입법 과정이 숙의를 전제로 설계된 것은 의도된 구조"라며 "국가는 이를 통해 특정 파벌이나 개인의 판단이 아닌, 국민이 선출한 대표들의 집합적 지혜를 활용할 수 있다"고 지적하기도 했다.


네브래스카주 출신 돈 베이컨 공화당 하원의원은 고서치 대법관의 해당 발언을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 "정확한 표현"이라고 적었다. 그러나 공화당 지도부 중에서 이 같은 입장을 공개적으로 표명한 다른 인사는 찾아볼 수 없었다.


그 배경은 두 가지다. 첫째, 트럼프 대통령과 의회 지도부는 미국인의 60%가 대통령의 관세 정책을 지지하지 않는다는 사실을 알고 있다. 둘째, 트럼프 대통령은 오랜 기간 의회를 사실상 장악해왔고, 그 결과 공화당 의원들은 대통령에 공개적으로 반기를 드는 것 자체를 두려워하게 됐다.


지난 13개월 동안 의회는 행정부 견제에서 사실상 손을 놨었다. 대통령이 의회가 배정한 수십억 달러의 예산을 삭감하고, 의회가 설립한 '케네디 센터' 이름을 자신의 이름으로 바꾸며, 마음에 들지 않는 정부 기관들을 해체하는 동안에도 의원들은 침묵했다. 대통령이 주어진 권한을 넘어 비상 선언을 통해 전 세계를 상대로 관세를 부과하도록 방치했을 뿐만 아니라, 애초에 승인되지 않은 사안에 예산을 집행하는 동안에도 의회는 아무런 조치를 취하지 않았다. 가령 트럼프 대통령은 정부 자금 100억달러를 자신이 통제하는 '평화위원회'로 옮겼다.


의회가 가진 감독 기능도 무너졌다. 대통령이 의회가 독립적인 위원회를 거쳐 임명한 인사들을 해임하고, 외국 정부로부터 논란의 소지가 있는 선물을 수수하며, 이해충돌이 얽힌 사업 거래를 진행하고, 연방 감시·감독 체계를 무력화하는 것을 사실상 방치했다.


미국 헌법의 기초를 닦은 건국의 아버지들은 의회를 행정부와 단순히 동등한 기관으로 두려 했던 것이 아니다. 그들은 의회를 '제1의 기관'으로 두려 했다. 이는 의회가 국민과 가장 가까운 위치에 있어서다. 의회는 국민의 가치와 이해를 보다 충실히 반영할 수 있는 기관이라는 의미다.


이번 판결은 의회에 '리셋 버튼'을 누를 기회를 제공했다. 의원들이 스스로 수호하겠다고 선서한 헌법적 권위를 지키기 위해 법원이 대신 나서야 했다는 점은 안타까운 일이다. 이 기회를 흘려보내서는 안 된다. 이제 의회는 트럼프 대통령에게 "이 문제는 우리가 맡겠다"고 분명히 말해야 한다.


마리 앨런 클라스 블룸버그 오피니언 칼럼니스트


지금 뜨는 뉴스

AD

이 글은 블룸버그의 칼럼 The Supreme Court Just Did Congress' Job on Tariffs를 아시아경제가 번역한 것입니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 블룸버그의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기