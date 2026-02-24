부산 기장군, 직원 200여명 대상 안전보건 교육…중대산업재해 예방 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중대재해처벌법·산안법 이해 제고…현업·도급사업 안전관리 절차 집중 교육

기장군(군수 정종복)은 최근 두 차례에 걸쳐 직원 200여명을 대상으로 '2026년 안전보건 교육'을 실시했다고 23일 전했다.

이 교육은 중대재해처벌법과 산업안전보건법에 대한 이해도를 높이고, 현업업무 및 도급·용역·위탁 사업 추진 시 산업재해 예방 절차를 현장에서 원활히 이행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

교육은 ▲산업재해 예방 절차 및 단계별 세부 이행사항 ▲현업·도급·용역·위탁 사업 안전보건 확보 이행점검 관련 서류 작성법 ▲밀폐공간 작업 프로그램 작성법 ▲업무담당자를 위한 산업안전보건 가이드 ▲사업장 안전보건 우수사례 등 실무 중심 내용으로 구성됐다.

정종복 군수는 "이번 교육을 통해 담당자들이 안전보건 의무를 철저히 준수해 현업 및 도급 업무 추진 과정에서 종사자들의 안전을 확보할 수 있기를 바란다"고 말했다.





AD

군은 지난달 산업안전보건위원회 심의·의결을 거쳐 '2026년 중대산업재해 예방 및 안전보건관리 종합계획'을 수립했다. '함께 만드는 안전하고 건강한 도시 기장'을 비전으로 중대산업재해 제로화를 목표로 종합계획을 체계적으로 이행한다는 방침이다.

기장군이 중대재해예방을 위한 직원 안전보건 교육을 실시하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>