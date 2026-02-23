하나투어 라이브커머스, 작년 누적 방문자 2200만명

‘하나LIVE’ 전년 대비 누적 거래액 56% 성장

업계 최초 ‘LIVE 구독 서비스’ 도입

팟캐스트 커머스 ‘여행의 참견’ 3월 런칭

하나LIVE 방송 화면. 하나투어 제공.

하나투어의 자사 라이브커머스 채널 '하나LIVE'가 지난해 누적 방문자 수 2200만명을 기록하며 안정적인 성장세를 이어가고 있다.

하나투어는 하나LIVE가 전년 대비 누적 거래액이 56% 성장해 방송 편성을 기존 주 4회에서 주 5회로 확대했다고 23일 밝혔다. 하나LIVE는 지난해 연간 총 350회 이상의 방송을 진행하며 안정적인 콘텐츠 운영 역량을 입증하고 있다.

특히 여름휴가와 추석 연휴가 포함된 하반기 대규모 프로모션 '빅하투페어'와 연계한 라이브 방송에서 성과가 두드러졌다. 해당 기간 진행한 방송을 통해 신규 회원 유입은 전월 평균 대비 274% 증가했으며 4분기에는 연중 최고 매출을 기록하기도 했다.

하나투어는 이같은 성과를 바탕으로 댓글·구매 인증 이벤트 등 참여형 요소를 강화해 고객 체류 시간을 확대하고 양방향 소통이 가능한 라이브 채널로서의 경쟁력을 높이고 있다.

하나투어는 지난해 11월 업계 최초로 LIVE 구독 서비스를 출시했다. LIVE 구독 서비스는 고객이 관심 있는 지역과 상품 유형을 설정하면 조건에 맞는 방송 편성시 자동 알림을 제공하는 서비스다. 구독 서비스 연계 후 방송 알림 신청 수는 123% 증가했으며 구독자를 대상으로 여행 꿀팁 콘텐츠와 시크릿 방송 등 전용 혜택을 지속 확대할 계획이다.

아울러 하나투어는 오는 3월 보이는 라디오형 팟캐스트 커머스 '여행의 참견'을 신규 론칭하고 버추얼 라이브 등 신규 기술을 결합한 다양한 포맷을 순차적으로 도입해 라이브커머스 경쟁력을 강화할 계획이다.





하나투어 관계자는 "하나LIVE는 양방향 소통을 기반으로 고객과 상호작용하는 라이브 채널로 자리매김하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다"며 "앞으로도 하나LIVE 구독자 전용 콘텐츠와 혜택 강화를 중심으로 서비스 고도화를 지속 추진해 나갈 계획"이라고 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

