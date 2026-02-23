한미군사훈련 마찰 원인은 '다케시마의 날'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미측, 한미일 공중훈련 제안날짜에 한국 거부

미일만 공중훈련 실시… 한미연합훈련도 조율중



한미일 공중훈련이 당초 일본 '다케시마의 날' 직전에 진행되면서 한미간에 마찰이 있었던 것으로 확인됐다. 미국이 한미일 공중훈련을 제안했으나 한국이 난색을 표하고 다른 시기와 방식을 제안했고, 결국 미국 단독 훈련과 한국을 제외한 미일 공동훈련이 진행된 셈이다.

경기 연천군 임진강 일대 석은소 훈련장에서 열린 한미 연합 제병협동 도하훈련에서 K1E1전차가 180m 길이의 연합부교를 건너고 있다. 사진=공동취재단

미국이 한미일 공중훈련을 제안한 날짜는 지난달 15일이다. 미국이 당시 한미일 공중훈련을 하자고 제안한 일정은 설 연휴(15∼18일)와 맞물리고, 일본 시마네현이 독도 영유권을 주장하며 제정한 다케시마의 날(22일)과도 멀지 않았다.

이에 국방부는 일정을 당겨 '다케시마의 날'과 상당한 간격을 두고 한미일 3국 훈련을 하는 방안과 '다케시마의 날' 이후에 한미 양국만 훈련하는 방안을 미국 측에 역제안했다고 한다.

미국은 거절했다. 이달 5일 한국 측에 '이번엔 미국 단독으로 훈련하겠다'고 통보한 것으로 전해졌다. 이후 주한미군은 지난 18일 서해상에서 단독으로 훈련했다. 다만 이 훈련이 미측이 언급한 단독 훈련인지는 확인되지 않았다. 미국은 또한 지난 16일과 18일에는 일본 해상과 동중국해 공역에서 일본과 공동훈련을 실시했다.

그러나 국방부는 23일 "미일 양국 훈련은 한미일 안보 협력 차원의 3국 연합훈련과 무관하다"며 "한미일 안보협력은 3국과 긴밀한 공조를 바탕으로 안정적으로 시행할 예정"이라고 밝혔다. 한미일 공동훈련은 시기 및 방식을 조율해 추후 얼마든지 시행할 수 있다는 입장이다.

한편, 우리 군 당국은 '자유의 방패'(FS·Freedom Shield) 연습과 관련해서도 조율 중이라고 밝혔다. 야외기동훈련(FTX)을 포함한 한미연합훈련은 예년처럼 연중 균형되게 분산 실시할 예정이라고 덧붙였다.





장도영 합동참모본부 공보실장은 정례 브리핑에서 "FS 연습 관련해 한미가 긴밀히 협의 중이며 협의가 완료되면 적절한 시기에 시기, 규모, 방법 등에 대해 말씀드리겠다"고 말했다. 정빛나 국방부 대변인도 "3월 계획된 FS 연습은 정상 시행할 예정"이라며 "이번 연습은 우리 군의 임기 내 전시작전통제권 전환을 위한 미래연합사 완전운용능력 검증에 중점을 둘 것"이라고 설명했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

