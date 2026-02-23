춘천시, 대형마트 새벽배송 관련 지역 상권 의견 청취

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통시장·소상공인 단체와 간담회 개최

유통환경 변화에 따른 지역 영향 점검

상권 경쟁력 강화 방안 다각도 검토

대형마트 새벽배송 허용 여부를 둘러싼 논의가 이어지고 있는 가운데 춘천시(시장 육동한)가 전통시장과 소상공인 단체의 의견을 직접 듣고 대응 방향을 모색했다.

육동한 춘천시장은 23일 시청 접견실에서 춘천상업경영인연합회, 소상공인연합회 춘천시지회, 춘천청년소상공인협회, 한국외식업중앙회 춘천시지부 등 소상공인들이 참석한 가운데 '유통산업발전법 개정 논의 관련 지역상권 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 국회에서 대형마트의 의무휴업일·심야시간 온라인 배송을 허용하는 내용을 담은 법 개정안이 논의되고 있는 상황에서 지역 상권에 미칠 영향을 점검하고 현실적인 대응 방안을 모색하기 위해 선제적으로 춘천시가 제안해 열렸다.

춘천지역 소상공인과 전통시장 관계자들은 새벽배송 허용 시 휴일 소비가 온라인으로 더욱 집중되고 지역 골목상권이 위축될 수 있다고 한목소리로 우려를 표했다.

임병철 춘천상업경영인연합회장은 "대형 유통업체의 영업시간 제한이 사실상 무력화되면 전통시장과 동네상권은 더 큰 어려움에 직면할 수밖에 없다"며 "새벽배송 허용이 지역 상권에 미칠 영향을 충분히 검토하고 소상공인의 생존권이 침해되지 않도록 신중한 접근이 필요하다"고 말했다.





춘천시는 간담회에서 제기된 의견을 종합적으로 검토해 지역 실정에 맞는 대응 방안을 마련할 방침이다. 육동한 춘천시장은 "법 개정 여부는 국회 논의 사항이지만 지역 상권의 목소리는 충분히 반영돼야 한다"며 "전통시장과 소상공인이 지속적으로 경쟁력을 확보할 수 있도록 현장의 요구를 반영한 지원 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

