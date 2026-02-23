배광식 대구 북구청장, 대구시장 불출마…"적임자라는 자신감없어"

배광식 대구 북구청장은 23일 대구시장 선거에 불출마한다고 밝혔다.

배 북구청장은 이날 입장문을 통해 "대한민국 지방자치의 역사가 30년을 채웠다. 그동안 수도권 중심 성장전략을 통해 대한민국은 선진국의 반열에 올랐지만, 지역 간 불균형이라는 값비싼 대가를 치르는 중이기도 하다"며 "그동안 서울시와 경기도를 대표했던 두 대통령의 역사는 현실이 됐다. 대구의 대표 또한 대한민국의 대표가 될 수 있어야 한다는 대구 시민의 희망을 두 눈으로 확인했지만 제가 적임자라고 소리 낼 자신감까지 얻지는 못했다"고 밝혔다.

배 북구청장은 이어 "대구 시민의 대표가 대한민국의 대표가 될 수 있는 지방자치의 새역사를 누구보다 기대하고 바라기에, 저의 소임은 다가오는 6월에 있지 않음을 인정한다"며 불출마 의향을 전했다.





배 청장은 "지방균형발전에 대한 시민의 열의는 우려할 대목이 많음에도 불구하고 급박하게 진행되는 대구경북통합 논의처럼 그 어느 때보다 뜨겁고 열정적이다. 나아가 수도권에 버금가는 경쟁력을 책임져야 하는 차기 대구시장은 행정구역에 갇히지 않은 꿈과 더 큰 바다로 인도할 희망을 지역민과 공유해야 하기에 저는 새롭게 출항할 '대구호'에 여러분과 같은 평범한 선원으로 승선하려고 한다"고 말했다.





