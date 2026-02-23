주광덕 남양주시장, 시장 출판기념회 공무원 참석 금지 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 지난 20일 실·국·소·단장 간부회의를 열고 지방선거를 앞둔 공무원의 정치적 중립 의무와 공직기강 확립을 지시했다고 23일 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

AD

이번 자리는 선거를 앞둔 시점에서 공직자의 정치적 중립성을 재확인하고 공직기강을 바로 세우기 위해 마련됐다. 회의에 참석한 주광덕 남양주시장은 모든 공직자가 법과 원칙에 따른 중립 의무를 철저히 준수해야 한다고 밝혔다.

주광덕 시장은 2월 말 예정된 자신의 출판기념회가 개인적 행사임을 분명히 하며 시 공무원의 참석 금지를 당부했다. 선거를 앞둔 상황에서 공무원의 방문은 시민은 물론 내·외부에 불필요한 오해를 낳을 수 있다고 언급하며, 공직자들이 74만 시민을 위해 흔들림 없이 맡은 바 책임을 충실히 수행할 수 있도록, 보다 엄정한 자세와 높은 책임감을 가지고 업무에 임해 줄 것을 거듭 강조하였다.

주 시장은 이날 회의에 참석한 실·국·소·단장들에게 해당 취지가 소속 직원들에게 정확히 전달될 수 있도록 각별히 당부하였다.

시는 선거를 앞두고 △정치적 중립 의무 준수 △공직기강 확립 등 직원교육과 내부 점검을 이어갈 계획이다. 또한 선거 관련 공직자 행동 기준을 반복 안내해 공정하고 투명한 선거 사무를 추진할 방침이다.





AD

남양주시 관계자는 "지방선거는 민주주의의 실현과 지방자치제도 정착을 위한 중요한 과정"이라며 "공직자의 중립성은 무엇보다 중요한 가치"라고 말했다. 이어 "시민 눈높이에 맞는 엄정한 공직문화를 통해 신뢰받는 행정을 이어가겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>