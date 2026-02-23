이현석 한국승강기대 총장, 경남교육감 선거 출마 … "특정 이념 아닌 학생 미래 위한 교육감"

이현석 한국승강기대학교 총장이 오는 6월 3일 전국동시지방선거에서 경남교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

이 총장은 23일 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "학령인구 급감, 지역 간 교육격차, 인공지능(AI)·디지털 미래교육 등 거센 변화의 한복판에서 우리 아이들의 밝은 미래와 경남교육의 새로운 희망을 만들기 위해 경남교육감 출마를 선언한다"라고 밝혔다.

이현석 한국승강기대학교 총장이 경남교육감 선거 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

그는 먼저 "교육은 보수도 진보도 아니라 학생의 미래"라며 "특정 이념의 교육감이 아니라 오직 학생들의 행복과 경남교육의 발전을 최우선으로 생각하는 교육감이 되겠다"고 강조했다.

이어 "인공지능(AI) 활용 수업을 확대하되, 인간이 가진 공감, 협력, 윤리적 사고를 기르는 사람 중심 AI 교육을 경남형 모델로 만들겠다"고 했다.

AI·디지털 기반 맞춤형 교육 실현을 통한 도시와 농촌 간 교육격차 감소, 돌봄교육부터 성인 학습자 평생교육까지 모든 나이대 학생 대상 양질의 교육 기회 동등 지원, 맞벌이가정·저소득층·다문화·특수교육 학생 대상 맞춤형 교육, 지역사회 연계한 온종일 통합 돌봄 체계 운영도 약속했다.

이 총장은 또 "학생, 교직원, 학부모가 실제 정책을 제안하고 논의하는 구조를 제도화해 교육청 권한은 줄이고 각급 학교의 언어가 곧 정책이 되는 교육청을 만들겠다"고 했다.

"지역 산업체 연계 교육으로 능력, 기술을 갖춘 지역 인재를 양성하고 이 인재들이 우리 지역에서 역량을 발휘하게 하겠다"고도 했다.

"선생님이 가르치는 보람을 느끼고 학부모가 안심하고 맡길 수 있는 학교를 만들겠다"며 교육활동 보호망 세밀화, 교권과 학생 인권 조화롭게 존중받는 문화 조성, 교육 주체 간 협업, 소통으로 '함께 성장하는 학교' 지원을 말했다.

아울러 "무엇보다 아이들의 행복한 표정과 웃음소리 가득한 교실을 만드는 데 진심인 교육감이 되겠다"며 "OECD 국가 중 자살률 1위라는 불명예에서 하루속히 벗어나도록 아이들의 내일을 지금 바꾸겠다"라고 다짐했다.

이 총장은 "학생 체험학습, IT 교육 선제 도입, 30 안전 책가방 등 지금까지의 경남교육의 성과는 계승할 것"이라며 "공교육 정상화 부족 및 사교육 증가, 학교 폭력, 교권 침해 등은 해소하고 현장 목소리를 반영하지 못한 정책은 과감히 혁신하겠다"고 했다.





그러면서 "정답을 말하는 기술은 인공지능이 맡을 부분이고, 교육은 자기가 무엇을 좋아하고 잘하는지를 발견해 가는 과정이어야 한다"며 "창의력과 사고력을 가지고 인공지능과 인성 지능을 조화롭게 만들어 가는, 학생이 자신의 삶을 주도적으로 만들고 학생의 행복추구권이 보장되는 교육을 이루겠다"고 말했다.





