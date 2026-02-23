본문 바로가기
강원도, 두바이 월드헬스 엑스포 2167만 달러 ‘역대 최대’ 수출

이종구기자

입력2026.02.23 12:22

수정2026.02.23 12:51

강원 의료기기, UAE 수출 1위 등극
“인도·미국 제쳤다”…중동 시장 ‘잭팟’
수출상담 52% ↑·수출계약 23% ↑
작년 Arab Health 대비 전 부문 성장

강원특별자치도(도지사 김진태)는 중동 최대 의료기기 전시회인 '2026 두바이 월드헬스 엑스포(WHX Dubai 2026)'에 참가해 2167만 달러(약 325억원) 규모의 역대 최대 수출계약 성과를 거두며 중동시장 공략에 나섰다.

강원특별자치도(도지사 김진태)는 중동 최대 의료기기 전시회인 '2026 두바이 월드헬스 엑스포(WHX Dubai 2026)'에 참가해 2167만 달러(약 325억원) 규모의 역대 최대 수출계약 성과를 거두며 중동시장 공략에 나섰다.
도는 김광래 경제부지사를 단장으로 춘천시·원주시·원주의료기기산업진흥원과 수출대표단을 구성해 2월 8일부터 13일까지 UAE 두바이를 방문, 전시회 기간 동안 강원공동관을 운영하고 현지 핵심 기관과의 협력을 추진했다.


이번 전시회에서는 도내 의료기기 기업 23개사가 참가해 1154건, 5084만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다. 그 결과 227건, 1,572만 달러의 계약추진과 595만 달러의 현장 계약을 포함해 총 2167만 달러의 수출계약 성과를 거두었다.


이는 지난해 Arab Health에서 기록한 1755만 달러 대비 23% 증가한 수치로, 상담액 역시 3354만 달러에서 5084만 달러로 52% 증가하며 모든 지표에서 성장세를 보였다.


주요 대상국은 중동을 비롯해 유럽(이탈리아, 스페인 등), 아프리카(에티오피아, 남아공 등) 등 다양한 권역에 걸쳐 있다.


특히 심스테크는 1800만 달러, (주)오톰은 600만 달러, (주)뉴로이어즈는 503만 달러 규모의 상담을 진행하며 글로벌 바이어들의 관심을 받았다.


아울러, 이번 방문은 전시회 참가와 세일즈 활동을 넘어 현지 핵심 기관과의 협력 네트워크를 구축하는 계기가 됐다.


Dubai Hospital은 연세대학교 세브란스 병원과의 교류에 관심을 보였으며, 병원에서 필요로 하는 전자기기 및 의료기기 구매 과정과 시스템 파악으로 지속적인 거래 관계를 마련해 나갈 예정이다.


HCT 대학은 연세대학교 미래캠퍼스 등 도내 대학과의 인재교류를 희망, 대학간의 공동 R&D 프로젝트를 통한 기술 고도화와 현지화된 제품 개발로 이어갈 계획이다.


OKTA 두바이지회와의 협약은 현지 유통망 확보와 기업교류를 위한 실질적인 채널 역할을 할 것으로 기대되며, 올해 개최 예정인 해외바이어 초청 수출상담회, 강원의료기기전시회 등에서 상호 교류를 추진하기로 했다.


두바이 상공회의소와는 2~3개월 내 도내기업 방문을 요청, 양국(지역) 상공회의소 차원의 기업 및 관광 분야 교류 활성화 등 종합적인 경제협력으로 이어질 전망이다.


도의 중동 진출 성과는 이미 구체적인 수치로 확인되고 있다.


'2026 두바이 월드헬스 엑스포(WHX Dubai 2026)' 현장 모습.

2025년 대UAE 수출액은 1억1140만 달러로 전년(3594만 달러) 대비 210% 증가했으며, 특히 의료용 전자기기 수출(6148만 달러, 801% ↑)은 UAE가 인도와 미국을 제치고 1위 수출국이 되었다.


이번 성과까지 더하면 2026년 대UAE 수출은 더욱 큰 폭의 성장이 예상되며, UAE는 강원의 6대 수출국이자 핵심 전략국가로 확고히 자리매김할 것으로 기대된다.


김진태 지사는 "지난해에는 제가 직접 방문했고, 올해는 경제부지사를 단장으로 수출대표단을 구성해 다녀왔는데, 수출계약 규모가 전년대비 23% 증가하는 더 큰 성과를 거두었다"며 "특히 강원의료기기는 지난해 강원도 수출 품목 가운데 1위를 차지했는데 앞으로도 강원 의료기기에 대한 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
