강원도, 어르신 5명 중 1명 일한다…일자리 7만9459개 공급

강원도, 어르신 일자리 ‘역대 최대’

예산 56% 대폭 증액 3298억 투입

도비 사업 중 투입 규모 ‘TOP 10’

사회참여·소득·건강 '1석 3조' 효과

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 어르신 일자리를 역대 최대 규모인 7만9459개로 확대 시행한다고 23일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 23일 2026년 어르신 일자리를 역대 최대 규모인 7만9459개로 확대 시행한다고 발표하고 있다. 강원도 제공

이는 2022년 6만1818개 대비 1만7641개(29%) 증가한 규모이며, 관련 예산은 3298억원으로 2022년 2111억원보다 1187억원(56%) 늘어났다.

이에 따라 도내 어르신 40만4489명 중 약 20%가 사업에 참여할 수 있는 기반이 마련되었으며, 어르신 일자리 사업은 도비 사업 중 10번째 규모의 대단위 사업으로 추진된다.

어르신 일자리 사업은 취약계층 지원과 지역사회 공익 증진을 목적으로 다양한 유형으로 운영되고 있다.

공익활동형은 노노케어, 공공시설 봉사 등 지역사회 안전망 강화를 위한 활동을 중심으로 추진되며, 역량 활용형은 어르신의 전문성과 경험을 살린 초등돌봄 지원, 시설 안전관리 매니저 등 사회서비스 분야에서 운영되고 있다. 공동체사업단은 실버카페, 도시락 배달 등 노인 생산품 및 서비스를 제공하며 소득창출을 지원한다.

이 밖에도 민간기업 고용(인턴형), 구인·구직 정보제공 및 상담, 직무교육 등을 통해 취업 연계 및 사회공헌 활동을 지원하고 있다.

2026년 어르신 일자리를 역대 최대 규모인 7만9459개로 확대 시행. 강원도 제공

특히 이전에는 환경정비 등 단순 수당형 공익활동이 주를 이루었으나, 최근에는 어르신의 역량과 경험을 활용하는 돌봄 지원, 숲해설가 등 사회서비스형 일자리가 확대되고 있다.

해당 유형은 전년 대비 약 20% 증가하였으며, 공동체 사업단과 취업형 일자리 등 지속 가능한 민간형 일자리도 함께 확대되며 양질의 일자리 기반을 강화하고 있다.

이처럼 어르신 일자리는 사회참여 확대, 소득 보장, 정신적·육체적 건강 증진 1석 3조의 효과를 동시에 달성하며 어르신 대표 복지정책으로 자리매김하고 있다.

앞으로 도는 어르신의 역량과 경험을 활용한 사회서비스형 및 민간형 일자리를 지속 발굴·확대하여 품격 있는 노후가 보장될 수 있도록 정책적 지원을 강화할 방침이다.

이를 위해 2030년까지 어르신 일자리 9만5000개를 달성한다는 목표로(현재보다 1만5000개 증) 안정적이고 지속가능한 일자리 기반을 구축해 나갈 계획이다.

김진태 강원특별자치도지사가 23일 2026년 어르신 일자리를 역대 최대 규모인 7만9459개로 확대 시행한다고 발표하고 있다. 강원도 제공

김진태 도지사는 "어르신 일자리 사업은 어르신을 위한 최고의 복지 사업"이라며 "도비 사업 가운데 투입 규모로 10위에 해당할 정도로 중점 사업"이라고 전했다.





이어 "올해 어르신 일자리 혜택을 받으시는 분은 8만명으로 사회참여 확대, 소득보장, 건강 증진 1석 3조의 효과를 거두고 있다"며 "지난해 WHO 고령친화도시 지정 과정에서도 어르신 일자리 확대 정책이 중요한 가점 요소로 작용했다"고 정책의 성과를 설명했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

