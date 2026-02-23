본문 바로가기
82개 회사 누락→'대기업 규제' 3년 피한 영원무역그룹…공정위, 성기학 회장 검찰 고발

세종=오유교기자

입력2026.02.23 12:00

지정자료 허위제출 ‘역대 최대 규모·최장기간’ 위반 적발
‘간소화 절차’ 악용…공정위, 성기학 회장 검찰 고발

글로벌 아웃도어 브랜드 '노스페이스'의 국내 사업자로 잘 알려진 영원무역그룹이 역대 최대 규모인 82개 계열사를 고의로 누락하며 3년 동안 대기업 집단 지정을 회피해 온 것으로 드러났다. 특히 이 기간을 이용해 총수의 자녀에게 지주사 지분을 증여하며 경영권 승계 발판을 마련하고도, 대기업 집단이 아니라는 점을 악용해 이를 공시하지 않는 등 '규제 사각지대'를 철저히 활용했다. 그룹 총수인 성기학 회장은 검찰 수사를 받게 됐다.

82개 회사 누락→'대기업 규제' 3년 피한 영원무역그룹…공정위, 성기학 회장 검찰 고발 성기학 영원무역그룹 회장. 아시아경제 DB.
본인·딸 회사까지 뺐다…"총수 인식 가능성 높아"

공정거래위원회는 성 회장이 2021년부터 2023년까지 지정자료를 허위 제출한 행위에 대해 검찰에 고발하기로 결정했다고 23일 밝혔다. 이 기간 누락한 회사는 총 82곳(중복 제외)이며, 이들의 자산 합계액은 총 3조2400억원에 달한다. 이는 공정위가 동일인(총수)의 지정자료 허위제출행위를 적발한 사례 중에서 역대 최대 규모이자 역대 최장기간 공시대상기업집단(대기업 집단) 지정을 회피한 사건이다.


공정위에 따르면 이들 누락 회사가 포함됐을 경우, 영원무역그룹은 자산총액 5조 원을 넘겨 대기업 집단으로 지정됐어야 했다. 그러나 대규모 누락 덕분에 영원 무역그룹은 2024년 처음 대기업 집단에 이름을 올렸다. 일반적으로 먼 친척의 회사가 누락되는 경우는 종종 있으나, 총수 본인이 100% 소유한 회사나 주력 계열사와 밀접한 거래 관계가 있는 딸들의 회사까지 누락했다고 공정위는 설명했다. 공정위는 성 회장이 1974년 창업 이래 최고 의사결정권자로 재직해 온 만큼, 계열사 범위를 모를 수가 없었다며 '인식 가능성'이 매우 높다고 판단했다.


영원무역그룹은 3년간 대기업 지정을 피하며 관련 공시 의무와 사익편취 금지 등 대기업이 받는 각종 규제망을 통째로 빠져나갔다. 또한 2023년 성 회장의 둘째 딸인 성래은 부회장에 대한 지주사 지분 증여 등 경영승계과정도 공시되지 않은 것으로 드러났다. 정상적으로 대기업 집단에 지정됐더라면 이런 중요한 사실은 공시되어야 했지만, 계열사 누락을 통해 지정에서 제외되면서 사실상 감시망 밖에서 승계 작업을 진행한 셈이다.

"낼 건 냈으니 봐달라"…영원 측의 '적반하장' 대응

조사 과정에서 드러난 영원무역그룹 측의 대응도 도마 위에 올랐다. 공정위는 자산 규모가 5조 원에 육박하는 기업집단의 업무 부담을 덜어주기 위해 계열사 현황 등 핵심 자료만 먼저 받는 '간소화된 지정자료' 형식을 운영하고 있다. 영원 측은 이를 두고 "공정위가 핵심 자료만 내라고 해서 자료 제출에 소홀했던 점을 감안해야 한다"는 취지로 주장했다.


음잔디 공정위 기업집단관리과장은 "자료 제출 형식을 간소화해 편의를 봐준 제도의 취지를 왜곡한 행위"라며 "다른 집단들은 정상적으로 제출한 반면, 영원 측만 10년 이상 5개 계열사만 제출하며 사실상 제도 자체를 악용했다"고 했다.


공정위는 이번 조치가 자산 5조 원 미만 기업집단에 대한 간소화된 자료 제출 과정에서 발생한 허위 제출에 대해 동일인을 고발한 최초의 심결이라고 밝혔다. 자산 5조 원 미만 기업집단들의 부담을 덜어주기 위해 도입된 '지정자료 제출 간소화' 절차를 악용한 점을 엄중하게 판단했으며, 앞으로도 핵심 자료인 계열사 현황을 누락하는 행위에 대해서는 기업 규모와 관계없이 엄중한 책임을 물을 계획이다.


공정위는 "계열회사 누락 등 행위에 대해 엄중 제재함으로써 경각심을 제고하는 계기가 될 것"이라며 "정확한 지정자료 제출이 이루어질 수 있도록 감시활동을 지속하고 위법행위가 적발되면 엄중히 대응할 계획"이라고 밝혔다.




세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr

부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

