'우리 동네 역 이름' 직접 정한다…광주시 시민 의견 수렴

1단계 18개 역 대상

3월 의견 수렴 거쳐 6월 최종 확정

광주 도시철도 2호선 역 이름을 시민이 직접 정한다. 광주시가 1단계 구간 18개 역명을 놓고 시민 의견을 받는다.

광주광역시(시장 강기정)는 3월 2일부터 15일까지 2주간 광주도시철도 2호선 1단계 구간 18개 역에 대해 '역명 제정을 위한 시민 의견조사'를 실시한다.

'역명 제정을 위한 시민 의견조사' 웹자보. 광주시 제공

이번 조사는 '도시철도 역명 제정 기준 및 절차 추진 계획'에 따라 진행된다. 광주시민 누구나 온라인 시민참여 플랫폼 '광주온(ON)'을 통해 참여할 수 있다. 각 역사 반경 500m 이내 주민은 행정복지센터에 비치된 설문지를 통해 거주지 인근 정거장 역명 의견을 오프라인으로 제출할 수 있다.

온라인 설문은 2호선 1단계 18개 역 전체를 대상으로 3월 2일부터 15일까지 진행된다. 오프라인 설문은 역 인근 주민을 대상으로 3월 3일부터 13일까지 주말을 제외한 9일간 실시된다. 설문은 광주시가 제시한 역별 3개 후보 가운데 하나를 선택하거나 기타 의견을 제안하는 방식이다.

의견 수렴 대상은 광주도시철도 2호선 1단계 전체 20개 역 가운데 1호선 환승역인 203정거장(상무역), 214정거장(남광주역)을 제외한 18개 역이다. 두 환승역은 기존 1호선 역명을 그대로 사용한다.

광주시는 시민 참여율을 높이기 위해 시·자치구 공식 사회관계망서비스(SNS), 시 전광판과 빛고을TV, 광주교통공사 역사 내 게시판, 거리 현수막 등 다양한 홍보 채널을 활용할 계획이다.





시는 설문 결과를 바탕으로 3월부터 5월까지 자치구 지명위원회와 광주시 지명위원회 심의를 진행한다. 이후 국립국어원에 로마자·한자 표기 자문을 의뢰한다. 6월 중 최종 역명을 확정·고시한다.





