‘중국 여행’에서 ‘중국 쇼핑’으로…춘제 맞아 글로벌 소비 지형 변화

춘제(春節·음력설)를 맞아 중국 소비 시장이 활기를 보이면서, 명절 소비가 '중국 여행' 중심에서 '중국 쇼핑'으로까지 확장되는 흐름이 나타나고 있다.

춘제 연휴 첫 나흘 동안 하이난 섬 내 면세 판매액은 9억 7000만 위안(약 1조 9000억 원)을 기록해 전년 대비 15.8% 증가했다. 글로벌 기업들도 명절 소비 수요를 겨냥해 마케팅을 강화하고 있다. 세계 식품업체 네슬레 대중화권 최고경영자는 "춘제는 연중 대표적인 소비 성수기로, 중국 내수 시장의 잠재력을 확인할 수 있는 시기"라며 "현지화 전략을 통해 소비자의 높아진 품질 요구에 대응하고 있다"고 말했다.

올해는 중국 '15차 5개년 계획'이 시작되는 해로, 9일간 이어진 춘제 연휴는 소비와 관광이 동시에 활성화되는 기간으로 평가된다. 업계에서는 이 기간의 소비 흐름을 통해 중국 경기 회복의 흐름을 가늠하고 있다.

중국 상무부 등 9개 부처는 '2026 신춘 상품 구매' 특별 행사를 공동 추진하며 명절 소비 촉진 정책을 내놨다. 이 프로그램은 '미식·숙박·교통·여행·쇼핑·문화 활동' 등 생활 전반의 소비를 중심으로 구성됐으며, 외국인 관광객을 위한 다국어 안내, 전통 문화 체험 프로그램, 결제 편의 개선 등의 조치도 함께 시행됐다.

또 보상 판매 확대, 입국 소비 촉진, 금융 지원 강화 등 정책도 병행됐다. 춘제 기간 중고 제품 교체를 지원하기 위해 총 625억 위안 규모의 보조금이 투입됐고, 일부 기업은 금융 혜택과 프로모션을 통해 매장 방문 고객이 늘었다고 밝혔다.

실제 소비 지표도 증가세를 보였다. 춘제 연휴 첫 나흘 동안 주요 소매·외식 기업의 일평균 매출은 전년 같은 기간보다 8.6% 증가했다. 상무부가 모니터링한 주요 상권 78곳의 방문객 수와 매출도 각각 4.5%, 4.8% 늘어난 것으로 나타났다.

관광과 소비가 결합된 흐름도 뚜렷하다. 여행 플랫폼 집계에 따르면 춘제 전후 중국행 항공권 예약은 전년 대비 400% 이상 증가했다. 상하이의 경우 연휴 기간 하루 평균 출입국 승객 수가 약 11만 3000명 수준을 기록했다.

외국인 관광객의 소비 참여도 확대되는 추세다. 출국 세금 환급 매장은 약 1만 3000곳으로 늘었고 일부 매장에서는 추가 할인 혜택도 제공됐다. 2026년 1월 수도공항 세관 기준 해외 여행객 환급 신청 건수는 7966건, 환급액은 약 1억 2500만 위안(약 2500억 원)으로 전년 대비 각각 469.8%, 43.7% 증가했다.

중국의 개방 확대와 관세 인하 정책에 따라 글로벌 상품의 중국 시장 유입과 중국 상품·서비스의 해외 진출도 동시에 확대되는 흐름이다. 물류 기업 JD의 유럽 사업 부문은 최근 영국·독일·네덜란드·프랑스 등 주요 도시에서 당일 및 익일 배송 서비스를 운영하고 있다고 밝혔다.





해외 언론도 이러한 소비 흐름에 주목하고 있다. 일부 매체는 춘제 소비가 글로벌 소비와 교역, 서비스 산업을 자극하는 계기로 작용할 수 있다고 평가했다.

