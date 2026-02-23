한화손보, 지난해 순이익 3611억원…전년比 5.6%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화손해보험이 지난해 순이익으로 3611억원을 기록해 전년 동기 대비 5.6% 감소했다고 23일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 6조9796억원으로 17% 증가했다. 장기보장성 신계약은 899억원으로 23.6% 늘었다.

지난해 한화손보는 월평균 75억원 수준의 장기보장성 신계약 매출 증가에 힘입어 전년 대비 38.9% 증가한 1조291억원의 신계약 CSM(계약서비스마진)을 기록했다. 이를 바탕으로 지난해 말 기준 보유계약 CSM은 4조694억원을 기록해 전년 말 대비 2662억원 늘었다. 이는 여성 및 시니어보험 등 고가치 상품 중심 매출 확대와 영업채널의 규모 확장을 통한 시장 지배력을 강화하고, 계약 품질 개선 노력을 병행한 결과로 풀이된다.

지난해 말 투자손익은 이자 및 배당 수익을 기반으로 6134억원을 달성해 전년 동기 대비 21.4% 증가했다. 다만 업계 전반적인 의료 이용률 증가와 계절적 영향에 기인한 보험사고 증대로 보험손익은 감소했다.





한화손보 관계자는 "고가치 계약 중심의 매출 확대와 손익 개선에 주력한 결과 안정적인 성장을 했다"며 "앞으로도 여성보험 등 전략상품 매출 비중 확대와 함께 디지털 채널에서의 통합 시너지 창출을 통해 견조한 성장세를 이어갈 예정"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

