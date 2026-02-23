HLB펩-노바셀, 펩타이드 면역치료제 개발 및 원료 공급 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경구용 궤양성 대장염 치료제 개발 및 원료 공급 협력

HLB펩은 노바셀테크놀로지와 펩타이드 면역치료제 개발 및 원료의약품 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

심경재 HLB펩 대표이사(사진 오른쪽)와 이태훈 노바셀 대표이사가 ‘펩타이드 면역치료제 개발 및 원료 공급’ 업무협약 체결을 위해 협약서에 서명을 하고 있다. HLB펩

AD

이번 협약에 따라 HLB펩은 노바셀이 추진하는 펩타이드 치료제와 원료의약품 개발 과정에서 최적화된 원료를 공급한다. 향후 관련 후보물질의 공동 개발에 대해서도 우선 협의권을 갖는다.

양사는 경구용 궤양성 대장염 치료제를 포함한 펩타이드 면역치료제 개발과 공급, 펩타이드 원료의약품 및 화장품 원료물질 개발 등에서 협력할 계획이다.

HLB펩은 자체 펩타이드 합성 기술을 기반으로 노바셀의 신약 파이프라인에 맞춘 원료를 제공해 공급 안정성을 높이고 상업화 단계에서 협력 범위를 확대한다는 구상이다. 양사는 프로젝트 진행 상황에 따라 본계약을 체결하고 사업화 방안을 단계적으로 구체화할 예정이다.





AD

심경재 HLB펩 대표는 "이번 협약을 통해 원료 제조를 넘어 신약 개발 파트너로서 협력 기반을 마련했다"고 말했다. 이태훈 노바셀 대표는 "그간 공동 연구 경험을 바탕으로 펩타이드 면역치료제 개발 협력을 본격화할 것"이라고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>