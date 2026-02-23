문체부·콘진원, 인디게임 육성 '데브캠프' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 23일까지 참가자 모집

4단계 경쟁 거쳐 과제 130개 선발

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 다음 달 23일까지 '코리아 인디게임 데브캠프' 참가자를 모집한다.

두 기관은 인디게임 산업의 경쟁력을 높이고자 올해 지원사업 구조를 전면 개편했다. 초기 기획부터 핵심 구간 시제품(버티컬 슬라이스) 개발까지 4단계 경쟁 방식으로 지원 대상을 압축한다. 첫 관문인 기획 과정에서 기업 일흔 곳, 개인 예순 명 등 과제 130개를 선발한다.

최종 단계 진출 시 기업은 최대 1억4000만원, 개인은 8500만원의 개발 장려금을 쥔다. 각 단계를 통과할 때마다 전문가 멘토링, 쇼케이스 참가 등 맞춤형 교육도 받는다.

멘토로는 네오위즈, 디스코드, 스마일게이트, 컴투스홀딩스, 크래프톤, 토스, 펄어비스 등 일곱 기업이 참여한다. 선정 과제를 대상으로 기술 자문, 주요 전시회 참가, 투자 검토 등으로 사업화와 해외 진출을 직접 돕는다.





콘진원은 이와 관련해 24일 오후 2시 서울 광화문 CKL기업지원센터에서 제작 지원사업 설명회를 연다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

