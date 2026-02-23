크래프톤, 이강욱 신임 최고인공지능책임자 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CAIO 신설…위스콘신-매디슨대 교수 출신

게임 AI 고도화·피지컬 AI 중장기 연구 전념

크래프톤은 이강욱 AI본부장을 최고인공지능책임자(CAIO)로 선임했다고 23일 밝혔다.

이강욱 크래프톤 최고인공지능책임자(CAIO). 크래프톤 제공

신설직인 CAIO는 크래프톤의 AI 연구·개발과 중장기 기술 전략을 총괄한다. 크래프톤은 이강욱 신임 CAIO가 보유한 AI 분야 전문성, AI 기술 연구·프로젝트를 통해 축적해 온 실적과 리더십, 실행 경험 등을 높이 평가해 이번 선임을 결정했다고 설명했다.

이 신임 CAIO는 2016년 UC버클리 전기컴퓨터공학과 박사 학위를 취득하고, 2019년부터 위스콘신-매디슨 대학교 전기컴퓨터공학부 교수로 재직했다. 2022년부터는 크래프톤 AI본부장을 겸직하며 머신러닝, 언어모델, 자연어처리, 강화학습, 멀티모달 모델 등 핵심 AI 분야의 연구·개발을 주도했다. 또 뉴립스(NeurIPS), ICML, ICLR 등 세계적인 AI 학회에 총 57편의 크래프톤 논문을 채택시키는 등 국제적으로 연구 성과를 인정받았다.

지난해에는 크래프톤과 엔비디아와의 협업 프로젝트를 총괄하며 이용자와 AI가 실시간으로 상호작용하는 CPC(Co-Playable Character)를 공개, 이용자 경험 확장의 새로운 가능성을 제시했다. 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에도 참여해 크래프톤의 주요 기술 개발을 주도하고 있다. 최근에는 위스콘신-매디슨대 종신교수직을 사임하고, 크래프톤의 AI 연구개발과 중장기 기술 전략을 전담하기로 했다.

크래프톤은 이번 인사를 통해 게임 AI 연구·개발 체계를 고도화하고, 원천 기술 기반의 중장기 사업 전략을 강화한다는 계획이다. 그 일환으로 별도 법인인 '루도 로보틱스'를 설립해 피지컬 AI와 로보틱스 연구를 이어간다. 루도 로보틱스는 미국에 모회사를 두고 한국에 자회사를 설립하는 구조로 준비 중이며, 이 CAIO가 한국 법인을 이끌 예정이다.





이 CAIO는 "크래프톤은 AI를 인간과 창작을 대체하는 기술이 아닌 상상력과 창의성을 넓히는 도구로 여긴다"며 "게임이라는 핵심 사업을 중심으로 AI 기술과 데이터 기반의 장기적인 확장 가능성도 함께 검토해 나가겠다"고 말했다.





