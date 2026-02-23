김시우·김주형, 공동 34위…브리지먼 생애 첫 우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제네시스 인비테이셔널 FR 2언더파, 이븐파

브리지먼 우승 상금 58억원 '대박'

매킬로이 공동 2위, 셰플러 공동 12위

김시우과 김주형이 나란히 공동 34위에 올랐다.

두 선수는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라 컨트리클럽(파71·7383야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 두 번째 시그니처 대회 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러)에서 최종 합계 5언더파 279타를 기록했다.

김주형이 제네시스 인비테이셔널 4라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. 로스앤젤레스=EPA연합뉴스

김시우는 공동 32위에서 출발해 버디 4개와 더블 보기 1개를 엮었다. 15개 홀에서 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 16~17번 홀 연속 버디로 대회를 마쳤다. 김주형은 공동 22위에서 시작해 버디 4개와 보기 1개, 트리플 보기 1개를 범해 타수를 줄이지 못했다.





제이컵 브리지먼(미국)이 생애 첫 우승(18언더파 266타)을 차지했다. 6타 차 선두로 최종 4라운드에 돌입해 1타를 잃고 말았다. 1타 차 짜릿한 우승이다. 이 대회 우승 상금은 400만달러(약 58억원)다. 로리 매킬로이(북아일랜드)와 커트 기타야마(미국) 공동 2위(17언더파 267타), 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동 12위(11언더파 273타)다.

제이컵 브리지먼이 제네시스 인비테이셔널 4라운드 9번 홀에서 티샷을 하고 있다. 로스앤젤레스=AFP연합뉴스





